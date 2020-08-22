進行“委任統治”的金與正未在公開場合露面……“可能在背後總攬壹切”. August. 22, 2020 07:45. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韓國國家情報院不久前表示，朝鮮勞動黨第壹副部長金與正從國務委員會委員長金正恩手中接手了國政全面權力，正在實施委任統治，但進入本月以來，金與正並沒有在朝鮮媒體的公開報道中露面。據對朝消息靈通人士透露，被稱為實際第二號人物的金與正並沒有出現在黨主要會議的前面，而是在背後幫助金正恩全權負責會議的進行。 ○ 未在8月主要會議上露面的金與正 朝鮮媒體沒有透露金與正是否參加了本月13日的黨中央委員會政治局會議和19日的黨中央委員會第六次全體會議。有預測認為，金與正在黨內名義上的地位是政治局候補委員，因此會出現在兩次主要會議的出席者名單上，但並沒有猜中。不僅如此，國情院在20日的國會情報委員會業務報告中還表示，“金與正在國政整體上正在實行委任統治”。 上個月27日迎來停戰協議簽署67周年之際，金正恩向主要軍方幹部贈送了白頭山手槍，但金與正沒有出現在最後朝鮮的報道中。金與正之前也曾被捕捉到在各種活動中陪同金正恩。韓國世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長（音譯）表示：“屬於白頭山血統的金與正不壹定壹定要出現在會議的前面”，“應該認為她是在看不見的位置上主持和監督整個活動。” 在被國情院認為由金與正總負責的對韓、對美業務方面，也有可能是金與正正在為傳達下壹步的信息而進行“呼吸調整”。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“朝鮮媒體似乎想給人壹種印象，就是金與正在為某件（重要的）事情做準備。”從3月到6月的3個月時間裏，金與正先後6次發表強硬談話，走在了前面。朝鮮在炸毀開城聯絡辦事處的3天前，她通過談話預告了挑釁，上個月10日又向美國傳達了暫時不會進行朝美無核化談判的信息。 部分海外媒體主張，金與正最近沒有在公開場合露面，可能是因為地位下降。美國專門報道朝鮮消息的媒體“NK新聞”當天表示：“沒有參加本月會議，這與她權限擴大的消息不符。” 壹名對朝消息靈通人士指出：“隨著金與正總管對韓、對美戰略，使得朝美無核化談判和韓朝關系的不穩定性增大。”即，今年32歲的金與正在經驗不足的情況下，可能會像6月份爆破開城聯絡辦事處壹樣，延續粗暴、沖動的對韓政策。據悉，在朝美對話膠著和南北關系陷入僵局的過程中，隨著金與正掌握對南、對美工作，對南部門統壹戰線部和負責對美外交事務的外務省的作用正在萎縮。 ○ 幹部們說：“我們犯了錯，讓領袖走在泥濘的道路上” 在金正恩在黨中央第六次全體會議上破例承認經濟政策失敗後僅過壹天，勞動黨主要幹部就將失敗的責任攬在自己身上，開始了自我批評。 國情院表示，金正恩對金與正和軍方、經濟領域核心幹部進行委任統治的背景，是“為了規避政策失敗的責任，分散風險”。如果國情院的分析正確，黨幹部們爭先恐後地承認責任，展開忠誠競爭，是為了防止朝鮮居民的不滿集中在金正恩身上的宣傳戰。 21日的朝鮮《勞動新聞》頭版大舉刊登了關於經濟政策失敗的“檢討書”。因集中暴雨遭受巨大損失的黃海北道的道黨委員長樸昌浩（音譯）檢討稱：“（聽完金正恩委員長的全體會議演講）心中不禁感到內疚”，“作為負責壹個道的幹部，沒能好好（正常）工作，讓我們的領袖擔心因洪水受苦的人民，走上了如此險峻的泥濘道路。”部長級的內閣化學工業相張吉龍表示：“在執行國家經濟發展五年戰略目標中，構成經濟發展兩大支柱的化學工業部門未能發揮其應有的作用，是因為我們（化學工業）省的壹線人員沒有戰略眼光和計劃性。”

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