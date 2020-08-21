“不明患者”創下最高值……大家要回歸本位才能自保. August. 21, 2020 07:29. . 新冠疫情的擴散趨勢仍未平息。昨天新確診的患者人數達到288名，連續壹周保持三位數。雖然大部分集中在首都圈，但是除了蔚山、世宗、濟州之外的14個市，各地都出現了患者，呈現出擴散到全國的趨勢。第二學期開學在即，學生和教職員工的累計感染規模也劇增到240人，學生和家長們擔心學校師生及入學考試日程出現問題。 特別是不知道感染途徑的“不明患者”正在持續增加。在最近兩周內發生的患者中，不明患者的比率為14.7%（272人），創下了今年4月有統計相關數據以來的最高值。這意味著脫離防疫網的患者在地區社會大步前進，掀起了“安靜的傳播”。最近流行的GH集團的變異病毒傳播力比其他集團強6倍，如果不明患者以現在的速度繼續擴大感染，不知在哪裏就會出現爆發性的大流行。 特別是15日首爾光化門集會參加者們陸續確認了與首爾愛心第壹教會無關的確診者，這讓人非常擔心。主辦方推定參加者規模為5萬人，而分散到全國的參加者有可能成為“不明患者集體感染的導火索”。這些人中接受新冠病毒檢查的人只有8500人。防疫當局警告說，如果到本周末為止，對患者的追蹤不力，有可能出現像美國或歐洲那樣的情況。集會參加者要盡快接受檢查，阻止在社區的傳播。現在的情況是，不管什麽時候、在哪裏被感染，都不會是特別情況。要克制外出，不要忘記戴口罩和洗手。 在像現在這樣難以控制擴散的階段，及時治療患者、降低致命率是非常重要的。但是大學醫院的專科醫生們反對政府醫大擴招和韓方醫藥適用健康保險，從今天開始將無限期中斷業務，醫生們也將從26日開始強行舉行第二次總罷工。以國民生命為擔不惜采取集體行動的醫療界、在新冠危機尚未結束之前單方面推進敏感的醫療政策、導致矛盾激化、抓不住要領的政府，也很難得到輿論的支持。現在是應該各讓壹步、從撲滅緊急的新冠火情開始的時候了。

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