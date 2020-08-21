指揮家波芬：“想用貝多芬的哲學玩笑安慰那些因新冠疫情而疲憊不堪的粉絲們”. August. 21, 2020 07:29. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “音樂會傳達給我們超越‘娛樂’的重要價值和信息。雖然面臨很多困難，但我努力進行了企劃，並將盡最大努力去傳達剩下的節目。” 樂天音樂廳今年首次舉辦的夏季古典音樂慶典“古典音樂革命”的音樂總監、小提琴演奏家兼指揮家克裏斯托夫•波芬(德國慕尼黑國立音樂大學教授)的表情出乎意料地明朗。 雖然他甘願忍受14天的自我隔離期來到了韓國，但他費盡心思通過“all貝多芬”程序編排的古典音樂革命在17日開幕之前受到了新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)再擴散的直接打擊。地方自治團體所屬交響樂團出演的管弦樂、交響樂演出大部分被取消。 他表示，尤其對自己原定指揮KBS交響樂團於19日舉行的貝多芬第三號交響曲《英雄》演奏會被取消感到遺憾。他說：“《英雄》交響曲是傳達光線比黑暗更強大的信息的歌曲，如果可以給大家聽的話，在這個情況下意義尤其深遠。” “幸好管弦樂演出中有兩場沒有取消，我腦海中浮現出了30日指揮首爾Tutee管弦樂團的演出。當天將要演奏的貝多芬第8號交響曲，在諧謔曲樂章中融入了貝多芬特有的‘哲學玩笑’。想到這一點，憂郁的心情又變得愉快了。” 他已經在設計明年的古典革命計劃。明年的慶典將以兩個主題展開。首先，在探戈音樂大師阿斯托爾•皮亞佐拉逝世100周年之際，介紹一下皮亞佐拉和對他產生影響的作曲家們的音樂。第二個主題是“勃拉姆斯”。 “在德國自己的房間裏有勃拉姆斯用過的桌子！因為勃拉姆斯像女兒一樣疼愛的女性和我父母的關系很好，所以就到了我的手裏。希望能傳達勃拉姆斯在桌子上得到的精神。”(微笑) 今年音樂節期間，還可以見到“小提琴演奏家波芬”。在25日舉行的“波芬&金泰亨”演出中，鋼琴家金泰亨將合演貝多芬小提琴1號、5號、7號奏鳴曲。他回憶了20世紀80年代初期與大鋼琴家威廉•坎普的緣分。“坎普老師從舞臺上退下來後，邀請我每天一起演奏貝多芬小提琴奏鳴曲。他家的鋼琴聲音不是很好，但演奏1號奏鳴曲行板時，老師演奏的旋律非常優美，令人驚嘆為觀止。這份感動到了足以改變我人生的程度。” 他將於30日指揮首爾Tutee管弦樂團演奏會，結束藝術節的全部日程後，於31日返回德國。

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