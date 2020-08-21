蘋果總市值突破2萬億美元，高於GDP排名世界第八的意大利. August. 21, 2020 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國蘋果公司繼沙特阿拉伯國營石油公司——阿美之後，在世界企業中排名第二，市價總額突破2萬億美元（約合2400萬億韓元）。它不僅超過了去年排名世界第12位的韓國國內生產總值（GDP，16295億美元），甚至超過了排名第八位的意大利的GDP（19886億美元）。警惕蘋果等大型信息技術企業股價暴漲的呼聲也越來越高。 當地時間19日，在美國納斯達克市場，蘋果股價壹度上漲1.4%至468.65美元，超過了總市值2萬億美元標準線（467.77美元）。但收盤價只上漲0.13%，以462.83美元收盤，市價總額達到19790億美元。去年12月，在沙特股市首次突破2萬億美元大關的阿美以收盤價為標準，也未能維持2萬億美元。目前市價總額約為13000億美元，遠低於蘋果。 成立於1976年的蘋果在時隔42年後的2018年8月市價總額超過了1萬億美元。之後到2萬億美元只用了2年時間，受新冠疫情影響，今年3月的市價總額雖然暫時下降到1萬億美元以下，但5個月就翻了壹番。隨著新冠疫情在家辦公的擴散，I cloud、蘋果音樂、蘋果TV+、蘋果Arcade等非面對面的事業部門的業績出現了利好。最近，由於股票分割，小額投資者也很容易接近。 非面對面的受惠股亞馬遜和微軟的市價總額也在1.6萬億美元左右，因此有人提出了不久就會超過2萬億美元的可能性。除了這3家企業之外，包括谷歌母公司字母表（10500億美元）、臉書（7480億美元）在內的美國5大信息科技企業的總市值達到了包括標準普爾500指數在內的全體企業市值的25%。4年前，這壹比重僅為12%。 最近，電動汽車企業特斯拉和圖形處理器設計企業英偉達的股價也在急劇上升。由於特斯拉股價暴漲，創始人埃隆·馬斯克17日在彭博社億萬富翁指數中排名世界第四。 但是，市場上對主要信息科技企業股價在短期內快速上漲感到不安的視線也不少。股價的好轉並不是因為今後業績的改善，而是因為流動性回升，這具有濃厚的新冠疫情帶來的反射利益，因此如果今後經濟環境發生變化，股價就會回到原來的位置。 蘋果最近也沒有推出與iPhone銷售良好時期帶動總市值突破1萬億美元時不同的新產品。有人指出，恐龍信息科技企業實際上獨占市場，阻止競爭者進入，因此應該加強限制。 摩根士丹利等部分華爾街投資銀行認為，這讓人聯想起21世紀初的互聯網泡沫，並建議“降低對技術股的依賴度”。《華爾街日報》也預測說：“如果景氣停滯余波波及整個產業，信息科技企業也將面臨危險。”上個月28、29日，美國中央銀行美聯儲公開了聯邦公開市場委員會議事紀錄，並表示：“在中期，壓迫經濟的新冠疫情相當危險。雇傭反彈也會減緩。”

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