浦項工大教授兼Genexine代表成永哲向浦項工大捐贈100億韓元. August. 21, 2020 07:30. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. “到現在為止，能夠獲得財富是因為有周圍人的幫助和支持。向在物質和精神上給予支援的地方分享財富並回報社會，既是義務也是本分。” 這是為開發新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫苗而展開殊死搏鬥的生物企業代表，為培養對抗Pandemic(感染病大流行)的未來人才而捐贈100億韓元時說的話。 20日，據浦項工科大學透露，生物企業Genexine的創始人、浦項工科大學生命科學系教授成永哲(64歲)和夫人Slbigen代表李玉姬(61歲)承諾向浦項工科大學捐贈相當於100億韓元的股票。浦項工科大學決定用捐款建立“SL基金”，並於19日舉行了基金籌集簽約儀式。 SL基金取自意為“拯救生命”的Saving Life的簡稱，將用於開發浦項工大的生命科學•健康護理領域的發展融合教育項目、吸引優秀人才、培養生物領域的風險企業等。 成教授在簽約儀式上強調表示，“像新冠病毒這種具有強烈傳染性和危險性的病毒在不久的將來可能會大量出現，每當那時不能像現在這樣，全世界都被封鎖起來。今後為了避免這樣的事情再次發生，在生物和醫療保健等領域，像浦項工大這種研究重點大學應積極出面培養卓越的人才。” 此次的捐款並不是這對夫婦第一次進行捐贈。上個月夫妻二人在母校延世大學建立260億韓元規模的“Slbigen產學合作館”並捐贈。2018年夫妻二人為大學技術支援化事業而成立的韓國首只民間股向基金“浦項工大1號基金”捐贈了相當於100億韓元的股票，當年向天主教醫學院捐贈了100億韓元，去年又向國際疫苗研究所捐贈了100億韓元。包括這次捐贈，成教授向學界和研究機關捐款的金額已超過700億韓元。 成教授表示：“現代醫學還存在很多無法治愈的絕癥。雖然需要很長時間，但希望越來越多的科學家能夠參與到基礎科學研究和基礎技術的開發中來，因此決定捐贈。” 就像他的願望一樣，成教授20多年間一路走來一直在進行基礎研究和基礎技術開發。作為核酸(DNA)疫苗專家的成教授是1999年通過浦項工大實驗室的風險投資，創立開發抗體蛋白質治療劑和治療疫苗的生物企業Genexine的第一代生物創業者。目前他擔任Genexine會長兼代表理事，正在開發成長荷爾蒙缺乏癥治療劑和子宮頸癌治療DNA疫苗等。最近開發了新冠病毒DNA疫苗候選物質，正在進行臨床試驗。這是全世界進入臨床試驗的29種新冠病毒疫苗候選物質中唯一入選的韓國企業。 對於本報的采訪邀請，成教授堅決拒絕並發表了簡短的感想，稱“這不是了不起的事情”。

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