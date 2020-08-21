瑞典撤回駐平壤大使，所有西方大使館中斷業務. August. 21, 2020 07:30. by 韓基渽 record@donga.com. “在斯德哥爾摩這個地方做做倒立和瑜伽，也不差啊！” 瑞典駐朝鮮大使約阿基姆·貝裏斯特倫當地時間19日在自己的推特賬號上上傳了在首都斯德哥爾摩的“塞爾格爾廣場”拍攝的“自拍照”，並做出了上述表示。貝裏斯特倫派駐在平壤時，就以喜歡瑜伽而聞名。最近離開平壤回到瑞典的貝裏斯特倫以自己獨特的方式進行了某種“回歸報到”。瑞典外交部最近撤回了本國駐平壤大使館的所有瑞典職員。 受新冠疫情的影響，各國派駐朝鮮的外交使領館紛紛上演“逃離熱”，朝鮮的“外交孤立”也在加劇。 瑞典官方的立場是，在朝鮮還留有當地職員，大使館仍然開放，但隨著瑞典職員的撤離，在朝鮮的所有西方國家大使館實際上已經停止工作。德國和英國分別於2月底和5月底暫時關閉駐平壤大使館，撤回了本國職員。在平壤沒有大使館的法國也在3月份臨時關閉了駐平壤的合作事務所。因為朝鮮的新冠防疫政策使得物資的調配和移動變得困難。 瑞典在扮演未與朝鮮建交的美國利益代表部角色的同時，還起到了朝美對話的“斡旋”作用，因此壹直被認為是在朝鮮運營使領館的西方國家的“最後堡壘”。瑞典外交當局在德國和英國撤走大使館時也曾表示：“瑞典在朝鮮的作用很特殊，很難撤走。”但這樣的瑞典終究還是下了硬招，讓職員回到本國。在平壤，中國、俄羅斯等朝鮮友邦國和印度、印度尼西亞等部分國家仍然開放使領館，但也有觀測稱，朝鮮在國際社會上的孤立正在加劇。

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