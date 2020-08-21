德甲冠軍拜仁VS法甲冠軍大巴黎，為歐洲王座展開激烈碰撞. August. 21, 2020 07:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “侵略如火的”拜仁慕尼黑隊(德國)和法國豪強巴黎聖日耳曼隊(大巴黎)將爭奪“眾星之戰”歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)冠軍。兩隊都擁有“炙手可熱的”進攻組合，預計決賽將展開激烈的火力對決。 20日，拜仁隊在葡萄牙裏斯本舉行的2019~2020賽季歐冠聯賽半決賽中以3比0戰勝裏昂隊(法國)。這是拜仁隊俱樂部歷史上第11次進入歐冠決賽，將挑戰第6次奪冠。 拜仁隊在本賽季的34場德甲比賽中攻入100球(平均每場2.9球)並實現8連冠，球隊在歐冠賽場上也展現了強大的火力。從小組賽(6場全勝)到半決賽，10場比賽全部獲勝的拜仁隊共攻入42球(8失球)，平均每場進球高達4.2個，展現出了驚人的進球能力。在單一賽季歐冠聯賽決賽階段比賽中，進球數比拜仁多的球隊只有1999~2000賽季的FC巴塞羅那隊(西班牙•45粒進球)。 當天勝利的主角是“第一和第二攻擊手”羅伯特•萊萬多夫斯基(32歲)和塞爾吉•納格布裏(25歲)。拜仁隊在以2比0領先的下半場第43分鐘，利用頭球攻入一球的前鋒萊萬多夫斯基在自己參加的本賽季9場歐冠聯賽比賽中全部得分。目前以15個歐冠聯賽進球排在射手榜首位的他距離“得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯)保持的歐冠聯賽單一賽季最多進球紀錄(17個)僅差2球。 作為左前鋒出場的納格布裏的腳頭也很兇猛。擅長快速突破的他，在上半場第18分鐘和上半場第33分鐘接連用左腳射門得分。曾是德國足球希望之星的納格布裏從2012~2013賽季開始在阿森納(英格蘭)度過了三個賽季，但僅攻入1球，陷入了極度的低谷。此後，他在英格蘭和德國過著租借生活，逐漸恢復了水平，在上個賽季他在拜仁隊攻入13球，宣告了“復活”。本賽季他創下了個人單賽季最多進球記錄23個(歐冠聯賽 9球)。被選為本場比賽最佳球員(MOM)的納格布裏表示，“我在比賽開始不久取得的進球似乎給隊友們帶來了自信。在決賽中也會發揮出最高的註意力，爭取奪冠。” 24日，在裏斯本光明球場舉行的決賽中，大巴黎隊將與拜仁隊交鋒，在本賽季歐冠聯賽各隊的進球排名中，大巴黎隊僅次於拜仁隊，排在第二位(25球)。“歷屆最高身價(轉會費)第一、二位的二人組”內馬爾(28歲•賽季19球)和基利安•姆巴佩(22歲•賽季30球)領銜球隊的進攻。內馬爾和姆巴佩分別以歷史最高轉會費2.2億歐元(約3091億韓元)和第二位的1.8億歐元(約2530億韓元)披上了大巴黎隊的戰袍。相反，萊萬多夫斯基以自由簽約選手(FA)的身份加盟拜仁隊，沒有產生任何轉會費，納格布裏的轉會費僅為1000萬歐元(約141億韓元)。 法國新星姆巴佩對冠軍充滿了自信。他說：“兩年前在俄羅斯世界杯上奪冠時法國國家隊的氛圍，此刻在大巴黎隊內也能感受到。所有人都對自己的能力抱有強烈的信心，因此將在各自的位置上竭盡全力來贏得比賽的勝利。”

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