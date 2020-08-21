奧巴馬：“總統履職就像做秀壹樣”；希拉裏：“4年前就該阻止”. August. 21, 2020 07:30. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. “為了吸引對總統職位的關註，把它當作了真人秀。” 美國前總統奧巴馬當地時間19日將特朗普總統的領導力定性為失敗，並斷言，“美國的民主處於危機之中”。他還說：“沒能成長為與總統職位相配的人，也沒有承擔的能力。” 自特朗普就任美國總統以來，奧巴馬壹直克制對奧巴馬的公開批評，此次是他卸任後首次下決心發動猛攻。有分析認為，在民主黨候選人拜登的支持率停滯不前的情況下，奧巴馬代替攻擊力較弱的拜登站在了戰場第壹線。 民主黨全黨代表大會第三天，奧巴馬在費城的美國獨立革命博物館進行了演講。他以“寫憲法（Writing the Constitution）”這樣粗大的紅色字體為背景站在鏡頭前，用19分鐘的演講時間大部分時間狙擊了特朗普總統。 奧巴馬在開場白中說：“我曾經希望特朗普能以壹顆為國家著想的心情，對認真對待總統職務表現出壹點點關心。”但他尖銳地指出：“他既沒有感受到這壹份量，也沒有找到共同的價值，也沒有對他應該維護的民主感到敬畏。”他還羅列了因新冠疫情導致的經濟停滯、人員傷亡、美國在國際舞臺上的地位下降等問題。 特別是，奧巴馬表示，“此時此刻我們的民主正處於危機之中”，認為特朗普總統的失政是“民主的危機”。他逐條指出：“在民主中，最高司令官不會動員冒著危險保衛國家的軍隊鎮壓我們領土上的和平示威隊”，“在民主國家，不會單單因為不同意妳，就認為妳是政治上的敵人，不把自由媒體視為敵人。”這是在批評特朗普總統強硬鎮壓反對種族歧視的示威。奧巴馬當天17次使用了“民主”壹詞。 對於曾以總統-副總統身份合作8年的拜登，奧巴馬表示，“每當我做出重大決定時，都會讓我成為更好的總統”，“他是個有共鳴能力和品格、珍惜大家的信念、有恢復力的人”。他說：“請相信喬和卡梅拉（副總統候選人哈裏斯）有能力在這個黑暗的時期恢復國家”，呼籲大家給予支持。 美國有線電視新聞網（CNN）評價說：“前任總統如此強烈地公開批評現職實屬罕見。”《紐約時報》分析說：“這是壹次用迫切的語氣直接、堅決地批評特朗普總統的熱情演講。” 曾在2016年總統選舉中作為民主黨候選人與特朗普總統交過手的前國務卿希拉裏·克林頓在當天的演講中表示：“過去4年裏，壹直聽到有人在說，‘真不知道特朗普會這麽危險。能回到那時候重新投票就好了’”,並強調，“這次再也不能成為‘早知道、真應該，早應該（woulda coulda shoulda）式的選舉了”。她呼籲道：“就像我以前那樣，拜登和哈裏斯團隊即使再多獲得300萬張選票，也會在選舉中輸掉”，“我們需要壓倒性的票數差距，不能讓特朗普偷走選舉的勝利。”

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