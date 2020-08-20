疫情向全國擴散的關口……應強力推行保持距離，引導醫療界和教會合作. August. 20, 2020 07:35. . 隨著新冠疫情的首都地區集體感染擴散至全國，昨天新增確診患者297人，連續6天保持了三位數的記錄。這是自3月8日（367人）新天地教會集體感染高峰期以來的最高值。特別是，包括前國會議員車明進在內的15日參加首爾光化門集會的人員中，確認了與教會無關的10名確診患者。當天集會參加者應遲快到附近的篩選診療所進行檢查。 在昨天新增患者中90%所在的首都圈，保持距離被提升到了第二階段。包括網吧、練歌房、自助餐廳在內的12種高危險設施被中斷運營，自營業主正遭受巨大打擊。由於50人以上的室內聚會被禁止，面臨婚禮的預備夫婦如果支付合約的數百人份的餐費或取消或延期婚禮，就要支付違約金。政府因傳染病事態采取了強制措施，因此要制定對營業損失的補償方案，並發揮行政力量，在預備夫婦和婚禮業界之間達成圓滿的協議。 到本周末為止，如果首都圈的暴漲趨勢得不到緩解，那麽在全國範圍內實行禁止10人以上聚會等幾乎中斷日常活動的保持距離第三階段措施的可能性很大。最近兩周日均確診人數超過100人，以確診人數規模來看，已經達到了第三階段標準。 但是，面對千鈞壹發的危機，政府是否在努力凝聚全國國民的力量還是個疑問。愛心第壹教會的大部分教徒處於失聯狀態，在確保集會參加者名單上也面臨困難。甚至流傳著“該教會教徒無條件做出陽性判定”等流言蜚語。政府不應將第二次大流行危機的責任推卸給教會和集會，而應引導相關人員放心接受診斷檢查。與反對政府醫大擴招、預告集體罷工的醫療界，也要通過有誠意的協商，尋求合作，共同應對危機。 目前患者的暴增趨勢的起因，是7月底至8月初休假季節集體感染和之後首都圈教會的禮拜和小聚會感染。僅15日以後，累計患者就超過1000人。到首都地區保持距離第二階段的本月30日為止，如果不穩定擴散趨勢，減少患者人數，就難以避免“病床大亂”。除了上下班、購買生活必需品、訪問醫院等之外，要克制外出，遵守個人衛生守則，避免出現全國日常生活全部停止的情況。

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