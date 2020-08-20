年輕地主的畫像. August. 20, 2020 07:36. . 土地是財富和權力的象征。當權者總是擁有土地並代代相傳。對於地主們來說，土地是階級強化和永續化的手段。托馬斯·蓋恩斯伯勒畫的這幅肖像畫很好地展現了18世紀英國大地主的形象。 畫中的模特是畫家的高中同學羅伯特·安德魯斯和他的夫人弗朗西斯·卡特。他們於1748年結婚，當時分別為22歲和16歲。當失敗的企業家的兒子蓋恩斯伯勒高中畢業後成為低身份的實習畫家時，安德魯斯考入了牛津大學。安德魯斯家族作為收入巨大的富農和船主，通過殖民地貿易積累了巨大的財富。他的父親很早就給兒子買了土地，和大地主家庭結成了親家。這是為確保更廣闊的土地和有效管理而結成的政治婚姻。這就是為什麽夫婦的表情看起來冷淡的原因。 結婚時安德魯斯已經是擁有1200萬平方米土地的大地主，畫中的背景也是他的私有地。與穿著優雅的洛可可風格禮服的夫人不同，他穿著獵裝。狩獵是只有上流層男性才能享受的特權，因此那是為了顯示身份而選擇的衣服。象征多產的谷物堆和暗示貞節的狗、象征力量和永續性的橡樹等，畫中充滿了與結婚相關的多種象征，可以知道這是紀念夫妻結婚的肖像畫。夫人的手沒有畫完，此處本想畫上書或野雞，為了今後出生的子孫故意留下的空白。 曾是風景畫家的蓋恩斯伯勒為了生計不得不畫了這幅肖像畫。畫家自然必須滿足委托人的要求。雖然是老朋友，但對身份差異的苦澀感想必也很大。肖像畫功底較弱的他在充滿自信的風景畫中畫上了夫妻，結果形成了將肖像和風景相結合的獨特風格。雖然畫中包含了畫家對地主階級的冷靜目光，但這幅畫給訂購者帶來了巨大的滿足、給畫家帶來了最高的名聲。

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