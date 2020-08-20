鋼琴旋律散動的貝多芬的3種音樂靈魂. August. 20, 2020 07:36. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “這些奏鳴曲沒有憐憫和遺憾，只是保留了音樂本身，也象征著將永遠持續下去的生命。” (孫民洙) “演奏和聽這樣的音樂，感覺像是在超越性的存在面前反省自己。” (金善旭) 貝多芬的最後3首鋼琴奏鳴曲30、31、32號奏鳴曲將以三天為間隔裝飾首爾瑞草洞藝術殿堂音樂廳的舞臺。鋼琴家孫民洙(韓國藝術綜合學校教授)為迎接貝多芬逝世190周年，從2017年開始的貝多芬鋼琴奏鳴曲全曲演奏的漫長旅程將以9月16日的第八次壓軸舞臺畫上句號。在此之前，鋼琴家金善旭將於9月13日在同一地點與三首奏鳴曲見面。原定於3月6日舉行的金善旭的演出因新冠肺炎疫情的擴散而被延期，將上演“三天差”舞臺。 貝多芬30∼32號鋼琴奏鳴曲毫無保留地展現了貝多芬晚年的內心世界，被譽為“貝多芬靈魂的精髓”。貝多芬在長度和結構都龐大的29號《槌子鍵琴》奏鳴曲中傾註自己的鋼琴技法後，在之後的3首奏鳴曲中進一步展開了隱秘思考的世界。雖然演奏時間短，只有20多分鐘，而且具有仿佛將悲傷和超越全部表現出來的終曲樂章等共同點，但三首奏鳴曲分別被稱為“不同的靈魂”，展現了獨創性的世界。 孫民洙在今年2月進行了8次貝多芬奏鳴曲之旅中的第七次，雖然受到“新冠病毒大亂”的影響，但也順利地抵達了終點前。他說：“如果貝多芬現在還活在我們身邊，他會說什麽呢？除了在9號交響曲中強調的‘人類的和諧’之外，是否還會強調‘大自然的珍貴’？”“貝多芬在樹林中漫步，他說‘如果下一代人來到這裏，請告訴他們貝多芬曾在這裏作曲’。在人類破壞自然並再次遭受其損害的今天，我們應回頭看一下貝多芬精神訴諸人類的話。” 他將於9月初通過索尼經典標簽，發行包含32首貝多芬鋼琴奏鳴曲全部曲目的專輯。錄制唱片的統營國際音樂廳將於9月11日舉行演出。此外，在光州、仁川、大邱也將以同樣的節目單進行演出。首爾演出門票為3.3萬至5.5萬韓元，其他地區門票為3萬韓元。 13日將在首爾演出的金善旭被選為貝多芬的故鄉德國波恩的“貝多芬之家”導師項目的首批受益者，享受了獨家使用該博物館藏品的惠澤。 “翻開貝多芬的親筆樂譜，我感受到了他的靈魂。我認為在音樂史上融入人類精神和啟蒙精神融，將光譜無限擴大的作曲家就是貝多芬。” 金善旭在三首“最後的”鋼琴奏鳴曲之前，將演奏貝多芬中期的鋼琴曲《可愛的行板》。他表示，這首曲子是“能夠溫暖地起到向導作用的”。門票為3萬至10萬韓元。

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