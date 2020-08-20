在英國汽車自動販賣機登場...但在韓國網上銷售卻遲遲無法啟動. August. 20, 2020 07:36. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 隨著新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，在全球汽車業界，非面對面的在線銷售系統正在迅速擴散。據預測，5年後在歐洲銷售的汽車中，三分之一將在網上銷售。但是，韓國國內仍然處於只能通過營業員和經銷商購買汽車的結構，因此有聲音稱，韓國今後將在全球潮流中處於落後地位。 19日，據汽車業界透露，大眾將在網上銷售下個月上市的電動汽車“ID3”。首先在歐洲試點，然後逐漸擴大到其他地區。大眾正式引進網絡銷售系統，ID3型號尚屬首次。 在海外，汽車網上銷售文化正迅速紮根。福特、沃爾沃、雷諾等已積極運營網絡銷售系統。梅賽德斯-奔馳從2013年開始引入網上銷售系統，在南非共和國和瑞典等地開通了網上銷售系統，並決定將銷售範圍擴大到歐洲、澳大利亞等國。在美國，可以通過亞馬遜等在線平臺，在50個州自由購買多個汽車品牌。 去年中國最大的購物節日—光棍節(雙十一)期間，BMW通過微信銷售車輛，但僅5分鐘，事前準備的100輛就銷售一空。今年年初，中國企業吉利汽車集團開始采用網上銷售網，正式投入銷售。 像買飲料或餅幹一樣可以買汽車的汽車自動販賣機也登場了。汽車平臺公司“Auto Trader”去年在英國倫敦開始提供只要拿卡或手機就可以立即得到展示在透明的玻璃門內的車輛的服務。在中國廣州，福特和阿裏巴巴也合作設置了5層高的自動售貨機，可以容納42輛汽車。 在韓國國內，也可以部分提供在線報價服務等。雷諾三星運營著只要輸入顏色和價格等想要的細節事項，就可以在網上確認相應的報價，然後與經銷商見面簽訂最終合同的系統。韓國GM也為了強化非面對面的服務，開始了“e-報價咨詢服務”。 但是，像特斯拉一樣，沒有面對面接觸，可以100%在網上購買汽車的系統還很遙遠。工會擔心線下代理店和營業員的銷售額減少而反對是最大的絆腳石。 現代汽車去年曾考慮通過電視購物節目銷售汽車，但因工會的反對而取消了計劃。 但是，由於非面對面的文化正在擴散，很多人認為引入在線銷售網只是時間問題。專家們強調，應準備通過工作輪換、培訓等，在追求公司競爭力的同時，不損害雇傭穩定性的方案。大德大學汽車系教授李浩根(音)表示：“營業職員和經銷商是比任何人都了解汽車的專家。通過整頓技術和溝通教育引導他們成為汽車通訊員的行業轉換也是方法之一。”

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