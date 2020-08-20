楊潔篪將於21日訪問韓國……將討論習近平訪韓問題. August. 20, 2020 07:37. by 黃亨俊記者、朴孝睦記者、韓基載記者 constant25@donga.com、tree624@donga.com、record@donga.com. 中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（照片）將從21日開始對釜山進行為期兩天的訪問，與韓國總統國家安保室長徐薰會面。有分析認為，在新冠疫情擴散的趨勢下，兩國高層官員仍保持面對面外交，韓中兩國對中國國家主席習近平年內訪韓抱有強烈的意誌。 青瓦臺發言人姜瑉碩19日表示：“徐薰室長計劃在22日上午與楊潔篪主任進行會談，並通過午餐磋商就韓中合作應對新冠疫情、高層交流等雙邊關系、韓半島及國際局勢等相互關心的問題交換意見。”此次會談是應徐薰的邀請舉行的。這是中國共產黨負責外交的政治局委員楊潔篪自2018年7月非公開訪問釜山後時隔2年1個月再次訪韓。這也是今年發生新冠疫情後，中國高級別官員首次訪問韓國。 預計在此次會談中，習主席的訪韓問題將成為主要議題。另外，雙方還將討論預定於11月在韓國舉行的韓中日領導人會議問題和根據新冠疫情緩和趨勢而擴大韓中高層交流訪韓的方案。 韓國政府內外有觀測稱，楊潔篪在美中兩國極端矛盾的局面下突破新冠疫情訪問韓國，將會發出“希望韓國不要參與美國牽制中國”的強烈信息。這反映了在美國要求韓國加入“反華戰線”的情況下，中國無論如何都要阻止韓國加入的緊迫感，所以會向韓國提交多種“韓中首腦會談賬單”。美國繼上月通過修改《韓美導彈指南》解除韓國運載火箭固體燃料的限制後，又以解除彈道導彈的射程限制為方向事實上開始了磋商。據悉，韓國政府認為，美國有通過韓國牽制中國的意圖。 因此，預計楊潔篪壹方面會鼓勵韓國積極參與通過基礎設施建設連接中國和周邊國家的“壹帶壹路”項目，另壹方面會對薩德（THAAD，末段高空區域防禦系統）的正式部署及擴大彈道導彈射程限制的可能性表示擔憂。韓國國家安保戰略研究院責任研究委員楊甲庸表示：“（楊潔篪）擔心韓國會響應美國對中國進行包圍”，“在說明中國的立場時，應該很好地闡明我們自己的原則性立場。” 有人提出，楊潔篪可能會提議“習主席訪韓時參觀三星半導體工廠怎麽樣？”有人擔心，在美國積極限制將使用本國技術的半導體等產品出售給中國的情況下，如果中國向三星傳達“繼續合作”的信息，韓國將再次站在美中之間選擇的十字路口。 執政黨內部對韓國新冠疫情再次流行的擔憂越來越大，因此有人預測習主席的訪韓日程會不會再次被推遲。外交高級官員說：“兩國就年內舉行首腦會談達成共識的大前提是‘新冠病毒防疫狀況條件’，但新冠病毒狀況很難預測。” 對於楊潔篪訪問釜山而不是首爾壹事，外交消息靈通人士表示，“中國似乎認為，如果不會見文在寅總統，相比首爾，中國總領事館所在的釜山在心理上更便於與徐薰室長進行會談”。這次會面也具有徐薰室長和對等方楊潔篪第壹次見面的“見面禮”性質，所以他選擇了釜山而不是備受矚目的首爾。

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