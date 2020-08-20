拜登夫人：“失去兒子4天後去工作的拜登，也會提振諸位的家庭”. August. 20, 2020 07:37. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 18日舉行的美國民主黨全黨大會第二天活動中，選舉人進行了“點名”（roll call）的公開投票。按英文字母順序，先召集美國的50個州及6個自治領、華盛頓特區的選舉人投票，然後把確保過半數支持票的競選人正式提名為總統候選人。在開始“點名”約34分鐘後，前副總統拜登被正式選為民主黨的總統候選人。 至此，拜登自1973年作為特拉華州聯邦參議員進軍華盛頓政治舞臺後，時隔47年正式掌握了總統選舉的入場券。這是經過三次挑戰總統寶座後取得的成績。拜登與夫人吉爾女士壹同出現在畫面中，滿面笑容地說：“真心地非常、非常感謝大家。周四（20日）見。”拜登將在20日進行接受提名的演講。民主黨還采納了包括恢復同盟關系及通過外交互助實現朝鮮無核化等內容的政治綱領。 ○ 突出拜登人性面貌的吉爾 吉爾作為當天活動的最後壹位演講者，呼籲大家支持丈夫。吉爾演講的場所是美國特拉華州白蘭地酒紅色高中空蕩蕩的教室。這裏是20世紀90年代她教學生英語的地方。她說：“這裏沒有新本子紙張或打蠟的走廊味道。學生們被困在四方的電腦屏幕上，教室壹片黑暗。”她提到了因為新冠疫情而關閉學校的現實。 吉爾是在拜登擔任六選參議院議員及副總統時期也壹直維持著教師這壹現職的職業女性。她向因新冠疫情而經歷困難的父母和學生們、因經濟蕭條和健康惡化而飽受痛苦的美國人表示，“作為母親和奶奶，我感到悲痛”，並充滿感性地安慰他們，並強調拜登是克服危機的最佳人選。 當天，她介紹了拜登克服痛苦歷史的過程，並將它與國政相聯系。“曾經考慮如何重新恢復他那崩潰的家庭”，“可以用同樣的方式恢復國家。憑著愛與勇氣和信心，毫不動搖的信念、理解和熱情，可以做到。”拜登在初次當選參議院議員壹個月後的1972年12月因交通事故失去了夫人和年幼的女兒，2015年因為腦瘤失去了長子博·拜登。 吉爾回憶說，“博的葬禮後過了4天，喬（拜登）就刮了胡須，拿出正裝穿好，然後為了工作而走向了沒有兒子的世界”，“雖然不知道是怎麽做到的，但他就是那樣的人。”她接著說：“如果把國家交給喬，他會像對待我們家人壹樣對待妳的家人”，“他將我們團結在壹起，讓我們壹起前進。” ○ 比爾·克林頓：“白宮已成為風暴的中心” 在吉爾之前，前總統比爾·克林頓、前國務卿約翰·克裏、眾議員亞歷山大·奧卡西奧科特斯、雖屬於共和黨但宣布支持拜登的前國務卿科林·鮑威爾等人，作為主要演講者出席。克林頓批評稱：“在這個時期本應成為‘指揮中心’的白宮橢圓形辦公室，卻成了充滿混亂的‘暴風中心’”，“現在的白宮，責任絕對不會停止在那裏（the buck never stops there）。”他引用前總統杜魯門寫在辦公室辦公桌上的“責無旁貸（The buck stops here）”，諷刺了特朗普總統不負責任的政策決定。 鮑威爾表示：“拜登從（任期）第壹天起將恢復美國的領導力和道德權威”，“他不會依靠獨裁者或暴君的奉承，而是會信任我們的外交官和情報共同體。”前代理檢察總長薩利·葉茨指責稱：“特朗普總統為了踐踏法律統治、攻擊政敵，將司法部當作了武器。”葉茨被特朗普總統以拒絕履行總統指示的移民措施為由撤換。

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