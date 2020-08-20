迪馬利亞左腳施展“魔法”...大巴黎完勝萊比錫隊史首次晉級歐冠決賽. August. 20, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 法甲聯賽第一強隊巴黎聖日耳曼隊(PSG，以下大巴黎)向征服歐洲又邁出了一步。 大巴黎於19日在葡萄牙裏斯本舉行的2019~2020賽季歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)半決賽中，以3比0戰勝了萊比錫紅牛隊(德國)，晉級最終的決賽。大巴黎俱樂部創立於1970年，這是球隊歷史上首次進入歐洲俱樂部對抗賽最高水平的歐冠聯賽決賽。據英國廣播公司(BBC)報道，大巴黎在110場比賽之後首次進入UCL決賽，創下了歷史最高紀錄。 2011年，大巴黎被卡塔爾投資廳收購，此後球隊以“石油資金”為先導，在引進球員方面投入了巨額資金。引進創下歷屆足球運動員最高轉會費記錄(2.2億歐元•約3101億韓元)的巴西球星內馬爾(28歲)、法國新星基利安•姆巴佩(22歲)等花費了超過1萬億韓元的大巴黎，在最近8個賽季中7次登上聯賽第一寶座，此次球隊有望登鼎歐洲之巔。大巴黎目前已經獲得法甲聯賽、法國杯(FA杯)、法聯杯冠軍，如果能夠順利拿到歐冠聯賽冠軍，將以4冠王完美結束本賽季。 帶領大巴黎進入決賽的最大功臣是2015年以6400萬歐元(約889億韓元)的轉會費加入球隊的邊鋒安赫爾迪馬裏亞(32歲•阿根廷)。上半場第13分鐘，他開出左腳任意球幫助隊友馬爾基尼奧斯先拔頭籌，之後他在上半場第42分鐘接到內馬爾的傳球，用左腳射門，攻入了本隊的第2粒入球。他在下半場第13分鐘再次助攻隊友胡安•貝爾納特徹底鎖定勝局，本場貢獻了1粒進球和2次助攻。 在迪馬利亞進球的17場歐冠聯賽比賽(15勝2平)中，球隊沒有輸過任何一場，保持著意義深遠的記錄。賽後他表示，“像今晚一樣，在決賽中也要實現夢想，書寫歷史。”大巴黎將於24日與裏昂隊(法國)和拜仁慕尼黑隊(德國)的半決賽勝者爭奪冠軍。 另外，內馬爾在比賽結束後做出了違反新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)預防守則的行為，引起了人們的非議。內馬爾沒有遵守歐洲足球聯盟(UEFA)的規定，在賽後與萊比錫球員交換球衣。英國《太陽報》報道說：“如果內馬爾因更換球衣受到處罰而陷入自我隔離狀態，則有可能無緣決賽。”但是，美國《福克斯體育》表示，“並沒有書面規定禁止球員交換球衣。這是內馬爾避免懲戒的要素。”比賽結束後，歐足聯沒有特別提及對內馬爾的處置。但是，不管是否會遭受處罰，內馬爾都難免會受到做出輕率舉動的批評。

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