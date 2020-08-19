美國民主黨舉行反特朗普出征儀式，正式拉開美國大選戰爭序幕. August. 19, 2020 07:43. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. “唐納德·特朗普總統是不合適美國的錯誤總統。”美國前總統奧巴馬的夫人米歇爾·奧巴馬當地時間17日在美國民主黨全國代表大會上直言不諱地說：“4年來，這個國家發生了巨大的變化”，“我們在白宮看到的是混亂和分裂，缺乏完全的共識。”她同時呼籲，“就像關系到妳人生的問題壹樣，請投票給拜登。” 隨著選舉前副總統拜登為為11月大選候選人的民主黨全黨大會當天開幕，美國進入了正式的大選局面。曾是拜登的競爭者、參議員伯尼·桑德斯也在當天的演講中呼籲支持拜登。他說：“在民主和經濟未來面臨危機的情況下，選舉失敗的代價太大了，無法想象。”民主黨全國委員會將在截至20日的四天內召開全黨大會，提名總統候選人和批準成為政策承諾基本的新政綱。18日前總統比爾·克林頓、19日前總統奧巴馬和前國務卿希拉裏·克林頓等將發表演講，20日拜登將發表候選人演講。因為新冠疫情，活動大部分都在網上進行。 共和黨全黨大會將從24日開始，為期4天。特朗普總統將在白宮發表接受候選人邀請的演講。

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