美國防部報告：“朝鮮擁有最多60枚核武器和排名世界第三的化學武器”. August. 19, 2020 07:43. by 李允泰記者、申圭鎮記者 oldsport@donga.com,newjin@donga.com. 美國國防部分析說，朝鮮最多擁有60枚核武器和居世界第三位的化學武器。有分析人士認為，如果朝鮮擁有的1公斤炭疽菌落到首爾，可能會導致5萬人死亡。 據“美國之音”等媒體18日報道，美國國防部下屬的陸軍部當地時間7月24日制定的報告《朝鮮戰術》中表示，朝鮮擁有20至60枚核武器，每年可以追加生產6枚核武器。報告還提及了部分報道稱，朝鮮有可能在今年內最多將核武器增加到100枚。 報告指出，朝鮮警惕2003年利比亞獨裁者卡紮菲宣布放棄核武器後2011年被驅逐的事例，因此不會放棄核武器。雖然朝鮮國務委員會委員長金正恩2018年連續會見韓美首腦，承諾“完全無核化”，但美國防部認為其實行意誌不明確。 韓國軍方內外也認為，朝鮮為獲得實際核擁有國的承認，將加快制造100枚核武器。軍方相關人士表示：“考慮到朝鮮全境的鈾濃縮設施等，從算術上來說，制造100枚核武器只是時間問題。” 另外，美國陸軍部的這壹報告認為，朝鮮擁有2500至5000噸沙林毒氣和VX等約20種生化武器。據悉，這是繼美國、俄羅斯之後的第三高水平。報告警告稱，“朝鮮可能針對韓美日三國發射搭載炭疽菌或天花的導彈”，“朝鮮僅使用1公斤炭疽菌，就有5萬名首爾市民喪生”。 報告還分析說，隸屬於朝鮮偵察總局下屬網絡戰指導局“121局”的黑客規模達到6000多人，主要在白俄羅斯、中國、印度等海外活動。他們表示，社會混亂主要由“拉紮魯斯”、收集敵人情報的“安達裏爾”、執行金融和網絡犯罪的“布魯諾繩”、擾亂敵方雷達的“電子戰幹擾團”等4個部隊組成。 其中，美國認為，電子戰幹擾團是朝鮮國內唯壹的電波幹擾部隊，本部設在平壤，在開城等地部署了電子團大隊。報告評價稱，該部隊“有可能擾亂美軍和同盟國軍隊的位置信息、武器誘導體系等”。 實際上，朝鮮從2016年3月底開始在軍事分界線南側進行了為期6天的衛星定位系統幹擾攻擊。因此，包括韓國在內的14個國家的1007架飛機在接收全球定位系統信號時出現了障礙，280多艘漁船也中斷了作業。美國蘭德研究所資深研究員布魯斯·貝內特向“自由亞洲”電臺表示：“雖然有人主張韓國以優越的軍事能力可以立即反擊朝鮮的攻擊，但那是在假設韓國的軍事雷達正常運轉的情況下實現的”，“韓國雷達可能成為朝鮮（電子戰）的攻擊對象。”

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