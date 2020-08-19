“在宇宙飛船內擔心貸款利息的韓國型科幻電影”. August. 19, 2020 07:43. by 金哉希 jetti@donga.com. 在一片漆黑、寂靜的廣闊空間裏，身穿宇航服的宇航員們登場的好萊塢科幻(SF)電影對韓國觀眾來說也非常熟悉。《Gravity地心引力》《Interstellar星際穿越》《火星救援Martian》…但是還沒有一部描寫宇宙的韓國型科幻電影。 下月23日上映的趙成熙導演的《勝利號》是韓國型宇宙科幻電影，被認為是今年最受期待的作品。2092年，宇宙垃圾清理船“勝利號”的船員們發現了被認為是大規模殺傷性武器的人類型機器人“多蘿西”，並制定了巨額出售該機器人的計劃。18日，趙導演和飛行員泰浩的扮演者宋仲基、“張船長”金泰梨、駕駛員“老虎朴”陳善奎、機器人“醜八怪”柳海真等人出席了線上制作發布會。 勝利號是趙導演在10年前和朋友的對話中聯想到的素材。10年來，連角色要穿的一件T恤都要細細琢磨，並創作出了劇本。 “10年前，朋友說太空垃圾的移動速度非常快，還會出事故。‘太空垃圾回收工人’就是《勝利號》的開始。我一邊想象著在世界任何地方都能生存的韓國人成為宇宙勞動者會怎樣，一邊寫了劇本。”(趙成熙) 據說，宋仲基在首次與趙導演合作的《狼少年》(2012年)拍攝當時聽到了有關《勝利號》的“提示”。 “當時導演對我說正在創作‘宇宙動作片’。對韓國首次制造宇宙科幻的挑戰精神非常感興趣。我很好奇漫畫色彩強烈的導演和宇宙科幻相遇會怎麽樣。”(宋仲基) 正如宋仲基所說，電影中角色的形象就像從漫畫中走出來一樣。大背頭發型、戴著波音墨鏡的金泰梨、梳著一頭小辮的陳善奎、穿著褪色夾克的宋仲基完全擺脫了固定化的宇航員形象。 “導演畫了老虎朴的形象，給我看，我很喜歡雷鬼發型。如果不適合，我甚至產生利削發的念頭，在美容院弄了15個小時的頭發。”(陳善奎) “張船長穿的微笑卡通T恤，波音太陽鏡……導演做了10多年準備，腦中一直有著切實的角色形象。”(金泰梨) 《勝利號》與好萊塢太空科幻電影最大的區別是“妙趣橫生”(金泰梨)、“韓國特色”(宋仲基)。 “《勝利號》的登場人物和現在的我們沒什麽兩樣。擔心貸款利息，吃大醬湯和米飯。不是穿著華麗的超能力套裝的好萊塢英雄，而是韓國的平民們乘坐宇宙飛船飛來飛去，這難道不是《勝利號》最大的魅力嗎？”(趙成熙)

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