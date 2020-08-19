嘉年華歷經6年以嶄新面貌重新回歸…提前簽約3.2萬多輛. August. 19, 2020 07:44. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 國產代表小型貨車起亞汽車嘉年華(carnival)時隔6年再次回歸。 起亞汽車18日舉行“第4代嘉年華”線上產品發布會，正式開始銷售。在當天舉行的線上推介會上，嘉年華的總設計師、起亞汽車專務卡裏姆•哈比布(音)強調稱，“起了‘看一眼就覺得很有魅力的車’這一標語。在保留實用性和功能性的基礎上，增加了充滿力量的設計。” 為了展現整體強烈而又幹練的形象，將“雄壯的豐滿感”定為設計概念。汽車前部配置了將節拍和節奏視覺化的日行燈和散熱格柵。側面則以能讓人感覺到速度感的線條和獨特的立體圖案設計展現了整體性。 像“家用車”一樣的細節也引人註目。如果擁有智能鑰匙站在門前，車門就會自動打開，從後備箱中取出行李後，如果遠離車門，後備箱就會自動關閉。如果周圍來車的話，車門就會緊閉不打開，這樣就不會出現孩子著急開門出去，與其他車輛發生沖撞的事故。 即使受到新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情的影響，第4代嘉年華在上個月28日開始的事前合同一天內就簽訂了2.3006萬輛，截止到本月14日共簽訂了3.2萬多輛。這一數值高於去年嘉年華總銷量(6.3706萬輛)的一半。有分析認為，這主要得益於所謂的在車內住宿的“車中露營”熱潮中，空間利用度大的家用車的高人氣。 汽油版最高功率為294馬力、最大扭矩為36.2kgf•m；柴油版最高功率為202馬力、最大扭矩為45.0kgf•m。9座/11座汽油版價格方面：△尊爵款3160萬韓元 △貴族款3590萬韓元 △定制款3985萬韓元。柴油版定價在此基礎上分別追加120萬韓元。

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