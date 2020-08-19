同時首發！柳賢振達成賽季第二勝，金廣鉉好投為球隊獲勝奠定基礎. August. 19, 2020 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 2007年4月16日，光州第一高中前後輩關系的坦帕灣魔鬼魚隊所屬的徐在應(43歲)和效力科羅拉多洛磯隊的金炳賢(41歲)在美國職業棒球大聯盟(MLB)雙雙首發出場。在當時與明尼蘇達雙城隊的比賽中，徐在應7局內失4分，未能取得勝利，而金炳賢在與亞利桑那響尾蛇隊的比賽中在3局內失5分，成為戰敗投手。 自那之後13年零4個多月後的18日。效力於MLB隊的兩名韓國投手柳賢振(33歲•多倫多藍鳥隊)和金光賢(32歲•聖路易斯紅雀隊)同一天同時首發出場。結尾是個大團圓。 柳賢振在當天與巴爾的摩金鶯隊的客場比賽中，在6局內被擊出4個安打，取得3個脫三振、失1分的數據，受獲了賽季第2勝(多倫多隊7-2勝)。在柳賢振上場之前，在與芝加哥小熊隊的背靠背賽第一場比賽中，賽季首次先發出場的金廣鉉在3又3分之2局內被擊出3個安打，取得3個四壞球上壘、1個脫三振、失1分的數據，為本隊的勝利(3比1勝)奠定了基礎。柳賢振笑著說，“在登上投球土墩之前，在更衣室觀看(金廣鉉的)比賽情況，為他加油助威。兩人能在同一天首發出場，感覺很好。”○ 柳賢振成為地滾球大亨 柳賢振的對手巴爾的摩隊的擊球員陣容直到前一天為止，在整個MLB的擊球率排名中位居第3位(0.265)。OPS(出壘率+長打率)也以0.798位居全體第3位。金鶯公園球場是MLB中數一數二的擊球手親和球場。右側外野後側被建築物擋住，因此給投手帶來萎縮感，給擊球手帶來安全感。 但是對於已經進入正常軌道的柳賢振來說，巴爾的摩隊的擊球員陣容不是對手。柳賢振到第6局為止，只讓對方打出了4個安打。長打失分是在第4局下半局出現的2壘打。柳賢振在用安打讓跑壘員出局後，誘導對方打出雙殺打，從而輕松擺脫了危機。 柳賢振在第一局就以3個地滾球簡單結束本局比賽，到第6局為止的18個出局中，以11個地滾球制造出了13個(2個雙殺出局打)出局。面對以往對陣左手投手時擊球率高達4成多的巴爾的摩隊1號擊球手漢塞爾•阿爾貝托，包括三振在內，柳賢振以3個有效擊球、無安打的成績完勝對手，成為當天比賽的一大亮點。快球最高時速達到148公裏的柳賢振將平均責任失分從4.05大幅降至3.46。投球數只有86個。多倫多俱樂部官方推特表示，“柳賢振在8月3場比賽的17局中取得了18個脫三振、平均責任失分1.06分的成績”，迎接炎熱的夏天。 巴爾的摩隊主教練布蘭登•海德表示，“多倫多隊不是無緣無故地與柳賢振簽訂了巨額合同。因為他是一位懂得利用自己身體優勢去贏得勝利的投手，而且他在面對右手擊球手時也很強。”○ 在緊張氣氛中完成任務的金廣鉉 自上月25日替補登場後，時隔24天再次首發出場的金廣鉉顯得非常緊張。在第1局下半局，他戴著在春季集訓時使用的帽子登上了投手踏板，結束投球後走向球員休息區時，他扔下使用的防滑粉袋 ，再次回到了投手踏板。 但是投球內容卻很老練。在第1局下半局面臨1人出局滿壘危機的金廣鉉以三振處理了5號擊球手伊恩•赫普，之後用遊擊手地滾球處理了後續擊球手大衛•博特，擺脫了危機。在第2局下半局，他幹凈利落地取得了三名擊球手連續出局的成績。 可惜的是本壘打。在以1比0領先的第4局下半局，他被對方擊球手赫普擊出了越過左側圍墻的扳平本壘打。之後誘導對方打出兩個一般擊球的金廣鉉在剩下1個出局數後，走下了投手踏板。投球數是57個。當地媒體《聖路易斯郵報》解釋道，“金廣鉉在MLB首次先發比賽中，在定下60個投球數的目標後出場，並完成了投球數。”在與國家聯盟中部賽區最強球隊小熊隊的比賽中，成功首發出場的金廣鉉的平均責任失分也從賽前的9.00大幅降至3.86。

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