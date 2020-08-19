關於破局後韓日外交的思考. August. 19, 2020 08:17. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 通過75周年光復節祝詞，文在寅總統向日本方面傳達了所有軟硬信息。他正面提到了韓國大法院做出的個人“非法行為賠償請求權”並未消失的判決，並表示“韓國政府已經做好了隨時與日本政府面對面坐下來的準備”。此外，他還表示願意就“尊重司法部的判斷，並能夠讓受害者同意的圓滿解決對策”進行磋商。 但是，解決征用工（強制征用勞動者）問題並非易事。韓國政府雖然提出“三權分立”，使韓國政府不介入司法部的行為正當化，但日本政府壹直警惕韓國司法部和政府聯手破壞《韓日請求權協定》。如果認為《韓日請求權協定》這壹“1965年體制”的核心部分受到了侵害，那麽將采取包括召回日本駐韓大使在內的所有對抗手段（報復措施）。如果這樣，韓國方面也將采取對抗措施，韓日關系將陷入最惡劣的狀態。 征用問題成為司法問題的爭論焦點後，變得非常難解決。再加上日本政府將此與出口管理問題政治聯系起來進行了反擊。如果陷入雙重困境，目前磋商本身實際上已經不可能了。韓日兩國中不可能有大幅讓步的解決方法，因此雙方只能退壹步，發現某種智慧或偏方。 讓我們以東北亞為中心，思考壹下破局後的外交吧。我們可以重新認識事態的嚴重性。 第壹，韓日外交將在美國總統選舉之後，即世界政治的重組期進行。換句話說，韓日沒有共同的戰略和外交政策，不能不對新時代進行個別應對。不，說不定反而會成為對方的絆腳石。 韓日兩國應該面對的問題是美中對立轉變為“體制競爭”的嚴重事態。無論是美國總統特朗普當選連任，還是民主黨候選人拜登當選，其方向都壹樣。即使不是類似美蘇冷戰等的軍事霸權鬥爭，也將是美中兩國在技術或市場等戰略領域進行脫鉤，並強迫同盟國在兩個國家中做出選擇。 這壹征兆已經在信息技術尖端領域具體化。本月13日，美國特朗普政府將使用中國通信企業華為和ZTE等產品和服務的企業列入美國政府機構禁止交易目錄。同盟國也禁止中國信息技術設備及服務。中國大陸從韓國和臺灣進口半導體的數量正在急劇增加。由於這壹領域可能成為最初的戰場，韓國企業可能也充分認識到了事態的嚴重性。 文在寅政府非常關心的朝美談判和南北對話也很難順利進展。正如朝鮮勞動黨第壹副部長金與正最近的談話所顯示的那樣，朝鮮並不認為第壹、二次朝美首腦會談取得了成功。即，即使特朗普再次當選，除非事先確認“美國的重大態度變化（接受階段性無核化）”後，否則無法舉行下壹次首腦會談。如果強行舉行會談再次失敗，朝鮮國務委員長金正恩的威信將會失去而無法恢復。 如果拜登當選為總統，當然會試圖全面重新檢討對朝政策。即使不回歸到奧巴馬前政府時期的“戰略忍耐”，對朝鮮的接觸政策也會發生更深刻的變化。這樣壹來，朝鮮的談判欲望也會進壹步減少。如果朝美關系沒有進展，朝鮮也許會失去南北對話的欲望，選擇增加對華依賴的道路。 文在寅總統即使試圖最大限度地實現對朝柔和，金正恩委員長也會堅持自力更生，盡量減少對韓國的經濟依賴。因為從長期來看，朝鮮最警戒的就是經濟上依賴韓國。韓國雖然可以通過中國摸索對朝政策，但就之前提到的“中美脫鉤”問題，將強烈刺激美國。 韓國和日本是共享基本目標和利益的先進的“中間力量”。以美中對立為前提，夾縫中的兩國共享外交戰略是理所當然的事情。即使存在歷史認識、民族主義、領導力的對立，也要將其控制在最小限度。以11月為目標推進的韓中日首腦會議（在韓國召開）有可能成為最後的機會。

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