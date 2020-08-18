擔心醫療崩潰再加酷暑，韓國發布第二次大流行警報. August. 18, 2020 07:24. . 隨著以首都圈的教會為中心的集體感染擴散，新增新冠確診患者197名，連續四天保持三位數。據統計，截至昨天，首爾愛心第壹教會共有317名患者，超過了國內集體感染病例中第二多的首爾梨泰院俱樂部（210名）。韓國國內最大的教會汝矣島純福音教會也發現了患者。為了避免首都圈暴增趨勢擴散到全國，教會和教徒們應當協助防疫當局的流行病學調查。 此次首都圈感染事態是今年2、3月大邱慶北第壹次大流行後迎來的第二次危機，但在擴散速度快、感染情況和應對能力方面更為危險。在大邱慶北地區，主要由叫做“新天地教會”的單壹集體感染，因此易於進行流行病學調查，而且患者也多為年輕人，所以致命率較低。但此次在教會、辦公室、咖啡專賣店等各種生活空間同時發生集體感染，而且每10名患者中就有4名是50歲以上的高齡層。首都圈的339張重癥患者治療病床中，有壹半以上已經裝滿，但梅雨季節結束後已經預報了酷暑天氣，因此如果出現溫熱患者，很有可能引發“病床大亂”。 在大邱和慶北地區，由於不具備根據患者的重癥度有效分配醫療資源的系統，所以壹半以上的重患者被輕癥患者排擠，未能進入重癥患者室。之後，雖然已經預告了第二次大流行，但第二次大流行剛壹到來，就出現了病房不足的說法，政府的安逸應對只能令人郁悶。 期待醫療團隊的獻身也不容易。由於新冠疫情長期化，10名醫生中有3人缺陣。順利度過第壹次大流行的政府雖然增加了保健福祉部的次官職位，將疾病管理本部升格為廳，但是卻忽視了壹線保健所人力不足問題和應對新冠疫情導致的醫院經營困難。再加上，在沒有與醫療界進行協商的情況下，突然發表醫大擴招的政策，因此醫生們紛紛出面進行集體抗議。 即使為時嫌晚，也應盡快補充壹線防疫人力，並重新整頓系統，以有效動員病床和醫療人力。應該將輕癥患者送往生活治療中心，最大限度地確保重癥患者專用治療病床，防止出現沒有見到醫生臉就死亡的情況。為了防止像慶北慶山高中生壹樣被新冠患者擠壓而無法得到正常治療的事態再次發生，應該區分並運營急診室診療區域。 在這種情況下，大學醫院的專業醫生們反對政府有關醫大擴招和韓醫藥劑適用醫療保險的政策，將從21日開始進行無限期罷工。大韓醫生協會也預告了從26日開始為期3天的第二次總罷工。政府應該承認單方面醫療政策執行過程的問題，對收集醫療界意見表現出誠意。醫療界也面臨第二次大流行危機，希望他們克制集體行動，堅守醫療現場。

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