對於弱小國家，不存在正義. August. 18, 2020 07:24. . 1939年，德國軍隊以裝甲部隊為先導，對波蘭進行了突襲。由於當時的活躍，德軍的戰術被命名為閃電戰。六天後，蘇聯軍隊從東方入侵。 德國和蘇聯瓜分了波蘭。波蘭期待得到英國和法國的援助，但兩國只是隔岸觀火。德國獲得了自信，對波蘭的進攻實際上成了宣告第二次世界大戰開始的事件。 1941年德國入侵蘇聯，波蘭完全成為德國的領土。二戰期間失去國家的波蘭軍隊被征兵到盟軍和德軍兩方面。在西方國家活躍的自由波蘭軍在戰場上大顯神威。 在諾曼底戰役的決定版帕勒斯峽谷戰役、被認為是最殘酷血戰的意大利蒙特卡西諾戰役、阿恩赫姆戰役中，波蘭軍隊發揮了英雄般的作用。戰後他們得到的補償是背叛。波蘭雖然形式上獨立了，但卻成了蘇聯的衛星國。曾在盟軍方面活躍的勇士們被紅軍強行引渡，被殺害或被關押或自殺。弱小的國家沒有正義。這就是國際關系的真實。 蘇聯的解體使波蘭獲得了真正的獨立。目前波蘭是北約成員國。但是波蘭現在仍然處於混亂之中。因為，雖然具備了堅韌的民族精神、優秀的國土、產業能力，但過去的痛苦留下的傷口並沒有愈合。 今年是光復75周年。韓國也經歷了不亞於波蘭的痛苦和國際關系中的激浪。與波蘭不同的是，韓國實現了快速發展和社會穩定。波蘭也羨慕我們。與他們不同的是，我們自己貶低我們的過去，雖然主張時間不能逆轉，但把僅僅是過去的壹方面稱作全部，並為了揭露這些而吶喊。也就是說，以歪曲的歷史觀，國際關系也以浪漫、感性的方式接近。 在光復75周年之際，我們應該真正領悟的教訓是什麽呢？

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