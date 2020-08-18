美國IBM新一代“大腦”將由三星電子代工生產. August. 18, 2020 07:24. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子將委托美國IBM生產下一代服務器用中央處理器(CPU)。17日(當地時間)，IBM公開了下一代服務器用CPU“Power10”，並表示，“三星電子計劃通過最尖端的極紫外光刻(EUV)基礎的7納米(1納米等於10億分之1米)制造工藝進行生產。”有評價認為，三星電子力壓全球代工市場占有率排名第一的中國臺灣TSMC，確保美國IBM的服務器用CPU代工生產，再次證明了系統半導體事業競爭力。 半導體業界相關人士表示：“三星電子與IBM在代工技術研究領域進行了10年以上的全面合作關系。此次發表對兩家公司的合作擴大到代工生產領域具有重大意義。” 據悉，三星電子副會長李在镕對拿到IBM下一代服務器用CPU訂單起到了很大的作用。李副會長參加了2016年在美國愛達荷州療養地太陽谷舉行的“Allen&Company媒體會議(太陽谷會議)”，會見了當時IBM的首席執行官(CEO)吉尼•羅梅蒂，討論了雲計算及人工智能(AI)等未來技術領域的合作。太陽谷會議是美國信息技術(IT)及金融業界巨頭的非正式社交聚會。 IBM計劃明年下半年(7~12月)推出使用Power10 CPU的服務器。據悉，IBM的半導體設計技術與三星電子的EUV 7納米工藝技術相結合制成的該產品的性能與現有產品(Power9)相比，最大提高了2倍。“Power10”是IBM產品群中最早使用EUV 7納米工程的產品。在服務器用CPU市場上，IBM與英特爾、AMD等相比雖然是後起之秀，但是利用Power10等新產品，正在試圖擴大市場占有率。 三星電子計劃到2030年成為全球系統半導體市場的老大，並提出了“半導體展望2030”的目標，正在不斷積累微細工藝技術力量。此前，李副會長於今年2月曾造訪京畿華城工業園EUV專用半導體生產線，並強調表示，“為了實現小半導體也能為人類社會做出貢獻的夢想，不要停止挑戰的腳步。” 三星電子繼去年4月開始生產使用EUV工藝的7納米產品，最近又開始批量生產5納米產品。另外，最近三星電子在業界首次成功生產出了在EUV 7納米系統半導體上使用三維層壓組件技術的測試芯片。

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