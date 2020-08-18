今天金廣鉉出場，柳賢振也將站上球場. August. 18, 2020 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. 活躍在美國職棒大聯盟(MLB)賽場上的2名韓國全美職業棒球聯合會運動員將同時為勝利而戰。 多倫多藍鳥隊的尖子投手柳賢振(33歲)將對陣巴爾的摩金鶯隊挑戰本賽季個人第二勝，而聖路易斯紅雀隊所在的金廣鉉(32歲)也將在與芝加哥小熊隊的比賽中首發出場。自2007年4月16日光州第一高中前後輩的徐在應(當時坦帕灣魔鬼魚隊)和金炳賢(當時科羅拉多落磯隊)之後，13年來韓國投手首次同一天在MLB首發出場。當時參加與明尼蘇達雙城隊比賽的徐在應沒能取得勝敗記錄(7局失4分)，而面對亞利桑那響尾蛇隊的金炳鉉在3局內失5分，成為戰敗投手。這次會呈現怎樣的結果呢？

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