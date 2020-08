“黑粉色”的優兔訂戶數升至全球第四位. August. 18, 2020 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. 演唱組合“黑粉色”成為了優兔(YouTube)訂戶全球第四多的歌手。YG娛樂公司17日表示,黑粉色官方優兔頻道的訂閱人數在16日上午9點突破了4400萬名,超過了Emminum(4390萬名),在世界歌手中上升至第四位。在女歌手中高居世界第壹。賈斯汀·比伯(5600萬人)、DJ·馬西梅洛(4770萬人)、艾德·錫倫(4520萬人)分別排名第壹至第三位。防彈少年團的優兔頻道訂戶數是3420萬名。 黑粉色的優兔訂戶在6月26日公開新曲《How You Like That》後,平均每天增加了10萬名。YG娛樂公司表示:“優兔的訂閱者是顯示海外人氣和認知度的指標”,“證明了黑粉色在世界範圍內粉絲基礎很廣。”

