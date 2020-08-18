“下一個李世乭”驚喜登場，在韓中圍棋界引起轟動. August. 18, 2020 07:25. by 徐廷輔 suhchoi@donga.com. 最近的韓國國內圍棋界，正在為李世乭級新銳棋手的驚喜登場而興奮不已。主人公是年僅17歲的文敏鐘2段。 本月初，他在“第7屆Globis杯世界圍棋U20錦標賽”上獲得了冠軍。Globis杯以20周歲以下棋手為對象，但參賽棋手們的實力都是世界頂級的。文二段戰勝的李維清(決賽)、廖元赫(半決賽)、謝科(四分之一決賽)八段分別是中國排名第13位、第22位和第16位的精銳棋手。在中國圍棋界，一直被認為是國內排名第一的申真谞九段(20歲)的強有力競爭對手的本國棋手們接連敗給韓國排名第150位的無名棋手後，出現了驚訝的反應。 文二段賽後表示：“我認為只要自己能發揮出平時的實力，就完全可以戰勝對手。大賽前看了他們的棋譜，冷靜地進行備戰，非常奏效。” 圍棋界對文二段的評價是，雖然排名較低，但屬於“藏在深土中的珍珠”。2017年通過英才入團大會入團的他在去年第7屆河燦錫國手杯英才圍棋大賽上首次奪冠而名聲大噪。他在韓國棋院的青少年國家代表隊聯賽(8人)中最近占據了第1位，下賽季將升格為國家代表隊。今年他的戰績是23勝10負，特別是本月的戰績為8勝1負，正在乘勝前進。金承俊九段表示：“通過人工智能研究文二段的圍棋就會發現，他的棋子基本上每次都能落在人工智能推薦的藍圈，所以很多時候會讓人嚇一跳。像文二段一樣隱藏著的年輕珍珠很多，如何挖掘出這些珍珠是韓國圍棋界的重要課題。” 在Globis杯奪冠之後，中國棋手們在Hangame、Tygem等網絡圍棋網站上申請對弈的人數正在劇增。 文二段在10局中8局獲勝，證明Globis杯奪冠並非偶然。 文二段與李世乭九段的下棋風格相似。以正確的讀數和強大的戰鬥力KO對手或實現大逆轉的情況很多。而文二段最喜歡的棋手正是李九段。 “看到李世乭大師下圍棋，就覺得和我的勝負配合很相似。特別是給人以壓倒坐在自己面前的對手的感覺。我也想成為給人這種感覺的棋手。” 被問到與國內排名第一、第二位的申真谞和朴廷桓(27歲)九段相比，自己處於何種水平時，他回答說：“自己還有很大的不足。現在比起超越兩位前輩，我更想嘗試一下能夠嘗試到的地方。”他說，“我的目標是今年年內進軍世界大賽決賽圈，以後當然想拿世界大賽的冠軍。最重要的是成為能在圍棋迷腦海中留下清晰印象的棋手，這是我的夢想。”

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