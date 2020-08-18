“不行動的良心是邪惡的一方”，相關語音資料首次對外公開. August. 18, 2020 07:25. by 池民九記者 warum@donga.com. “不行動的良心歸根結底是站在邪惡一邊的。” 1975年4月19日，在首爾中區詹森紀念館講臺。 當時51歲的政治人金大中在鹹錫憲先生發行的月刊雜誌《種子的聲音》創刊5周年時局演講會上，在兇狠的維新政權的監視下依舊勇敢地發出了這樣的呼籲。1973年8月，金前總統在日本東京被綁架，經歷撕票危機後，首次在韓國舉行的演講中，道出了後來成為象征自己的文句“行動的良心”。 17日，延世大學金大中圖書館在迎來金大中前總統逝世11周年(18日)之際，首次公開了185分鐘演說中有關“行動的良心”的2分零5秒時長的語音資料。這是在維新政權統治下，金大中首次也是最後一次面向市民進行公開演講。金大中前總統表示，“旁觀是最大的恥辱，卑躬屈膝是最大的罪惡。如果大家一起作為國民做出某種行動，我們將在不久的將來保證我們的民主主義是能夠恢復的。” 在當時演講中引起軒然大波的“行動的良心”是金大中前總統於當年3月8日在本報頭版刊登的題為“號召各位國民-支持東亞”的贊助廣告中首次使用的。從1974年開始，當時的政權不斷對《東亞日報》進行廣告鎮壓，在這種情況下，金大中前總統表示“不行動的良心是邪惡的一方”，呼籲市民支持和支援《東亞日報》。 金大中前總統在去世兩個月前的2009年6月11日的“6•15南北共同宣言9周年紀念儀式”上再次提到了“行動的良心”。金大中前總統強調表示，“要想建設一個正義的國家，應具備行動的良心。不行動的良心是邪惡的一方。” 17日，金大中圖書館公開了語音資料，並解釋說，“‘行動的良心’濃縮地傳達出了對獨裁的抵抗不能只靠內心進行，而應該演變為實際行動的主張。”

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