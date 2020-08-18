傳聞“健康異常”的安倍時隔兩個月再次接受體檢. August. 18, 2020 07:25. by 東京=常駐記者 金範錫 bsism@donga.com. 最近傳出健康出現異常傳聞的日本首相安倍晉三最終前往醫院接受了檢查。首相官邸雖然表示是“常規體檢”，但隨著安倍晉三過去曾因病辭去首相職務的事情再次被提及，人們對他的健康越來越關註。 安倍首相17日上午10點半左右訪問了東京新宿的慶應大學醫院。安倍晉三15日出席日本戰敗75周年全國戰亡者追悼儀式後，利用3天（16∼18日）的休息時間前往醫院。首相官邸的壹名秘書稱：“這是為了確認健康狀況，利用休假當天接受檢查。” 但據悉，此次檢查並非通常日程。安倍首相每6個月在該醫院定期接受壹次健康檢查，但最近是在6月13日進行了定期檢查。日本壹名消息人士表示：“接受定期體檢後，時隔2個月為接受進壹步檢查而訪問醫院實屬罕見。”另壹名消息人士說：“（安倍首相）為16日下午訪問醫院提前進行了準備，根據情況還考慮了住院問題。” 安倍通常在“盂蘭盆”（相當於韓國中秋的日本節日）長假期間訪問山梨縣別墅度假，但今年因新冠疫情而推遲訪問別墅，改為在私宅休息。《讀賣新聞》16日報道說，安倍晉三的親信、副總理兼財務大臣麻生太郎訪問首相私宅，建議安倍休息。 最近，安倍的健康異常說隨著新冠疫情應對不力、支持率下降等，開始傳開。特別是照片專門周刊《Flash》報道稱，“有情報顯示安倍首相7月6日在官邸辦公室內吐血”，壹石激起千層浪。《每日新聞》轉述官邸幹部的發言稱：“首相的精神很健康，但身體卻處於疲憊狀態。”TBS電視臺還測定安倍走路的速度變慢，提出了“健康異常說”。 安倍晉三在第壹次執政時期的2007年9月因痼疾潰瘍性大腸炎惡化，就任壹年後就辭職，因此對健康問題尤為敏感。據悉，安倍晉三當時因壓力過大，每天要上數十次廁所。當時他在慶應大學醫院住院12天後辭職。 部分人擔心，是不是因為健康問題，對任期（明年9月）的完成也有影響。安倍晉三的親信之壹、自民黨稅制調查會長甘利明16日也在某節目中擔心地說：“就算幾天都好，應該強制性休息。”安倍的另壹名親信、自民黨代理幹事長稻田朋美17日表示：“安倍首相患有疾病。應該好好檢查。”

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