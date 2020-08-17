給光復會的歷史和傳統抹黑的金元雄. August. 17, 2020 07:39. . 光復會會長金元雄15日在光復節75周年紀念致辭中表示，“大韓民國是唯壹壹個沒有徹底清算民族叛徒的國家”，主張“清算親日”。金會長說：“李承晚用暴力解散了反民特委，並與親日派勾結”，“作曲《愛國歌》的安益泰在柏林指揮了滿洲國建國10周年慶祝演奏會”。他同時敦促推進將親日行為者墓葬移出顯忠院安葬的所謂“破墓法”。 金會長的紀念致辭有意挑起爭論，充滿了偏向和分裂的言辭，幾乎讓人誤認為是政治遊說。金會長去年也曾提出“日本試圖通過經濟報復動搖韓國經濟、離散民心、建立容易被他們操縱的親日政權”的過分解釋，並稱贊文在寅總統的“毅然應對”，從而引發了爭議，但今年卻超過了這個程度，幹脆偏道而行。他瞄準的不是否定歷史的日本，而是韓國社會的內部。 金會長在沒有稱呼首任總統和愛國歌作曲家的情況下，以部分事實為根據斥罵他們是“親日民族叛徒”。他還稱，“庇護親日卻說自己是保守，這與賣國賊李完用說自己是保守有什麽區別”，將親日與保守直接聯系起來。幹脆不把對歷史人物功過進行客觀、綜合性的評價放在眼裏，隨意貼上標簽，把其後數十年歷史，甚至是那段歲月裏國民的生活分為是不是親日。雖然他主張“親日清算不是執政黨、在野黨的政派問題，也不是保守和進步的理念問題”，但他提出的“民族-反民族”矛盾結構與這種分撥劃派有什麽區別？ 因此，過去曾任共和黨和民政黨黨僚、三屆國會議員的金會長的奇異經歷也重新浮出水面。雖然金會長對自己過去的行為表示“原罪和壹生的業”，但此後他的政派性的、分裂性的言行讓這樣的反省黯然失色。由獨立功臣及其後代組成的光復會作為象征我國獨立運動和大韓民國正統性的報勛團體，絕不能成為政治團體。不得不問，以表面性和煽動性的邏輯煽動分裂的金會長，是否有資格擔任其負責人？

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