溫德姆錦標賽金時沅收獲一桿入洞，三輪過後保持單獨領先. August. 17, 2020 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 從發球臺到洞杯共161碼距離的3號洞(標準桿3桿)。金時沅(25歲•CJ大韓通運)拿出8號鐵桿，自信地開球。落在旗桿前的球直接滾進了球洞。金時沅一臉茫然，直到看到周圍人的反應，才露出了笑容。這是他生涯第三次成功打出一桿進洞，並占據領先位置的瞬間。 金時沅憑借夢幻般的一桿入洞，瞄準了美國職業高爾夫(PGA)巡回賽的第三個冠軍。16日，在美國北卡羅來納州格林斯伯勒塞奇菲爾德高爾夫俱樂部(標準桿70桿)舉行的溫德姆錦標賽第3輪比賽上，他登上了單獨領先的位置。金時沅本輪射下一桿進洞，並抓下7個小鳥球，吞下1個柏忌，減少8桿，中間合計為低於標準桿18桿的共192桿。領先排在並列第2位的羅布•奧本汗姆(40歲•美國)、道克•瑞德曼(23歲•美國)兩桿。 在12號洞(3桿)他也上演了接近一桿入洞的場面。在距離球洞197碼遠的地方打出的第一桿球擦著球洞偏出，距離洞口僅剩下14英寸(35.56厘米)。金時沅在4、5號洞連續抓下小鳥球，在15~17號洞又連續射落3支小鳥球，發揮出了絕佳的比賽感覺。當天他的開球飛行距離為304碼，上球道率85.71%，上果嶺率83.33%。 如果金時沅在最後一輪第4輪比賽中繼續保持第一的位置，將獲得115.2萬美元(約14億韓元)的冠軍獎金和美巡賽第3冠。金時沅上一次奪冠是2017年5月的球員錦標賽。尤其是溫德姆錦標賽，對金時沅而言，是一項記憶深刻的大賽。2016年8月他在該球場舉行的比賽上獲得了巡回賽首場勝利，去年也獲得了第5名，展現出了強大的面貌。金時沅信誓旦旦地表示，“最近幾周擊球感覺很好，所以很有自信。奪冠的機會來了，一定會取得好成績。”

한국어