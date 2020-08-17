“史上最賣座”，蓋樂世Note 20首日開通25.8萬部. August. 17, 2020 07:40. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子下半年的戰略智能手機“蓋樂世Note 20”首日開通量創歷史新高。由於是在新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情中創下的記錄，因此本月21日正式上市後能否繼續保持熱銷勢頭，備受關註。 三星電子16日表示，以預約顧客為對象開通的14日一天內開通了25.8萬多部蓋樂世Note 20。這一規模比去年上市的前一代產品蓋樂世Note 10多出約10%。這一數據還超越了此前第一天開通25萬部的蓋樂世S8於2017年創下的最高紀錄。 蓋樂世Note 20在新冠疫情余波中表現出了高於期待的事前預約銷售量。本月7日至13日，蓋樂世Note 20的預銷量僅為去年蓋樂世Note 10的90%。 當時，隨著5G移動通信首次被使用，移動通信公司之間的吸引新用戶競爭加劇，期待擴大補貼的消費者們開始提前預約。三星電子方面解釋說，與之前推出的蓋樂世NOTE 9相比，預銷售量增加了1.6倍左右。 有評價認為，在高價旗艦智能手機需求減少，再加上新冠疫情這一不利因素的情況下，三星電子以用戶便利性為重點的戰略奏效了。在此次新產品中，“S-Pen”的反應速度比前作快了80%以上。另外，在“三星Note”中制作的文件被登記在同一三星賬戶的所有設備上，內容自動儲存並同步化等，將Note系列的優點最大化。 有分析認為，在新產品正式上市之前，運營可以在線下提前體驗的“蓋樂世工作室”也刺激了購買需求。新推出的無線耳機“Galaxy Buds Live”作為事前預約贈品也是其受歡迎的原因。 實際上，蓋樂世S20在三星網站、Coupang、11號街等自給制頻道開始預售後，就立即銷售一空，人氣很高。在此次預售中，自給制商品的銷售比重從原來的10%左右增加到15%左右。各通信公司為了防止新冠疫情的擴散，在智能手機開通上引進“得來速”服務，這對銷售也產生了積極影響。

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