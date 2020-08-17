韓國壹天內確診279人，處於“大流行風暴前夜”. August. 17, 2020 07:40. by 李美智記者、朴孝睦記者 image@donga.com,tree624@donga.com. 韓國新冠疫情呈現出大流行趨勢，正在以可怕的速度蔓延。截至16日零時，包括周末在內，三天內新增確診患者548人。甚至出現了流行病學調查速度跟不上患者增加的情況。韓國政府將這壹現象定義為“大規模再流行的初期階段”。從16日起開始啟動為期兩周的保持社會距離第二階段，如果情況惡化，預計將進入第三階段。階段性保持距離中，迄今沒有實行過第三階段。 13日（截至0點）壹日新增56名確診患者，14日、15日、16日分別為103名、166名、279名。這是自3月8日（367名）以後161天以來的最高值。壹天發生最多的是2月29日的909名。新增確診病例集中出現在首都圈。三天來，548名確診患者中84.3%（462名）發生在首爾、京畿和仁川。 問題是擴散趨勢絲毫沒有減弱的跡象。其中最大的原因是來自首都圈教會的集體感染。僅截至16日白天，全光勛牧師帶領的首爾城北區愛心第壹教會就確診了249人。在集體感染事例中，繼大邱新天地耶穌教（5214名）和首爾龍山區梨泰院俱樂部（277名）之後，排在第三位。愛心第壹教會教徒的陽性率上升到了25%左右。但是有很多教徒在地方，提交的名單也不正確，因此很有可能擴散到全國。首都圈的集體感染相關確診病例已經開始在嶺南、湖南、忠清等地出現。 文在寅總統16日在總統秘書室長盧英敏主持召開的青瓦臺新冠疫情狀況檢查會議上指示說：“從保護國民安全和確立法治的角度出發，嚴懲不守、妨礙防疫守則的壹切違法行為。”文在寅總統當天上午還在社交媒體上寫道：“這是給國民的努力潑冷水的不常識行為”，“這是對國家防疫系統的明確挑戰，是威脅國民生命的行為。”16日，保健福利部和首爾市以違反傳染病預防法的嫌疑，向警方告發了15日參加光化門廣場集會的全光勛牧師。 確診患者在秋天到來之前劇增，有人擔心有可能直接引發第二次大流行。翰林江南聖心醫院感染內科教授李在甲（音譯）表示擔憂稱：“7月底∼8月初的休假期間，與梅雨季節重疊，國民的移動量和室內接觸量增加，新冠疫情長期化，使國民的忍耐心也見底了”，“小學、初中開始開學的本周將會成為很大的關口。”

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