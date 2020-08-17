文在寅：“已準備好就強征問題與日本碰面”. August. 17, 2020 07:40. by 黃亨俊記者、東京=常駐記者 金範錫 constant25@donga.com,bsism@donga.com. 文在寅總統在光復節祝詞中就強制征用受害者賠償問題表示，“韓國政府已做好隨時與日本政府面對面坐在壹起的準備”，強調韓日雙方為解決這壹問題共同努力。祝詞中沒有出現像去年強調的“誰也不能動搖的國家”壹樣的“克日”信息。 文在寅15日在首爾東大門設計廣場舉行的光復節75周年紀念儀式上表示：“政府尊重司法部的判決，壹直與日本政府協商能為受害者同意的圓滿解決方案”，“現在對話的大門也壹直敞開著。” 據分析，如果為了賠償受害者而扣押和出售日本企業資產、實現現金化，韓日關系將面臨無法挽回的局面，因此將重點放在了持續與日本對話的狀況管理上。 但據《讀賣新聞》16日報道，日本政府高層負責人就文在寅總統的光復節賀詞表示：“雖然強調了與日本對話，但在解決韓日關系的方法上，與強求日本讓步的現有立場沒有變化。”日本首相安倍晉三15日連續第8年向供奉甲級戰犯的靖國神社捐獻了貢品。他在當天的戰歿者追悼儀式上首次提到了政權的外交、安保戰略，同時也是集集體自衛權於壹體的概念“積極和平主義”。

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