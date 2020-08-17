日本貨輪最終斷成兩截… 毛裏求斯海岸原油泄漏事故擴散. August. 17, 2020 07:40. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在印度洋島國毛裏求斯海岸觸礁，引起原油泄漏的日本貨船，最終斷成兩截，損失正在增大。該船舶為接收無線網絡信號，靠近陸地而觸礁的報道被曝出，批評的聲音也越來越大。 據路透社報道，毛裏求斯國家危機委員會15日(當地時間)表示：“當天下午4點半左右確認引起原油泄漏事故的‘Wakashio’號船舶前端部分已經與船體分離，正著手開展牽引相關部分的作業。”對於船尾部分，計劃經過調查後判斷是否拖曳及相關時機。 引發事故的日本貨輪“Wakashio”號在從中國駛往巴西途中，於上月25日撞上毛裏求斯東南方的珊瑚礁後擱淺。當時約有1000噸左右的原油流入大海，汙染了以天然景觀著稱的毛裏求斯海岸。此後直到現在，毛裏求斯國民和國際環境團體、日本派遣的環境專家等一直在進行清除漏油的工作。 在這種情況下，船舶斷成兩截，預計漏油損失將進一步擴大。此前，毛裏求斯總理弗拉文德•朱格諾特10日曾擔心，“雖然未追加發生漏油事件，但萬一船舶分離，可能還會發生漏油事件”，如今“最壞的情況”已經變成現實。 此前，事故船舶所屬的海運公司商船三井表示，事故發生後，已派遣人員，清理了3000多噸原油。但是，路透社援引毛裏求斯當局相關人士的話報道說，由於船舶內部還有166噸左右的燃料油，因此，有可能發生二次事故。 在這種情況下，有人指出，此次事故是人為因素造成的。日本ANN電視臺14日援引當地媒體的報道稱，“事發當天，即上月25日貨輪觸礁之前，船內正在慶祝一名船員的生日。”另外，該電視臺還報道稱，“有內部陳述稱，為接收WiFi信號，船舶當時正在接近陸地。” 有人提出了船舶不註意行駛是事故原因的可能性。對此，事故船只的海運公司向朝日電視臺表示：“正在調查之中，目前尚不清楚事故原因。”

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