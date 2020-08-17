“感謝，復古熱潮”…土裏土氣的小腸發繩的回歸. August. 17, 2020 07:40. by 朴善熙記者 teller@donga.com. 記憶中的小腸發繩(照片)乘著復古熱潮回來了。在英語上被稱為“Hair Scrunchie(發圈)”的該飾品，不僅在韓國國內，在全世界也是引領1990年代前後高人氣的代表性復古單品。因為用橡皮筋做成的發繩上覆蓋著多種布藝的皺巴巴的形態，所以對我們來說，習慣了“小腸發繩”這一昵稱。 小腸發繩與把頭發弄得蓬松的90年代發型非常相配。1999年，金喜善在SBS電視劇《西紅柿》中飾演女主角，在韓國全國範圍內掀起了搶購風波。 2000年代以後，小腸發繩成為過時的土氣流行而銷聲匿跡，但最近隨著露臍裝、唇彩、墨鏡等充滿懷舊氛圍的回憶單品出現在時尚界，小腸發繩的地位發生了翻天覆地的變化。社交媒體“Pinterest”將小腸發繩選為今年最值得關註的美妝潮流。去年，小腸發繩的海報數量比前年增加了63倍，在美妝關鍵詞中呈現出最高的增加趨勢。 對小腸發繩表現出熱烈反應的反而是90年代出生的人。在美國，追求自然美的“Z一代”(美國千禧年一代，1990年中期至2010年初期出生)喜歡使用看起來不會很誇張的小腸發繩，並引領流行。在韓國國內，包括墨粉組合的珍妮在內，IU等90後人氣明星經常在綜藝節目或照片墻上展示自己穿衣打扮的形象，成為熱門話題。她們的小腸發繩也以千禧年的感覺幹練地消化。用馬尾辮或“丸子頭”(把頭發卷成圓形)綁起來後露出小腸發繩布藝的風格增添了活潑感。不紮頭發的時候，在手腕上自然搭配也很漂亮。 特別是在炎熱的夏季休假季節，小腸發繩把飄逸的頭發綁起來，毫無負擔地成為亮點。沒有別的飾品，光這個也能出風頭。用有光澤的絲綢等高級材料制成的產品雖然也一直很受歡迎，但是像夏天一樣，用給人清涼感的格子花紋或蕾絲、夏季針織材質的小腸發繩裝飾，不加修飾的“化沒化(像打扮過，又像沒有打扮過)”風格也是很好的。

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