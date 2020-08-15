非軍事區響起的和平和生命的和聲. August. 15, 2020 07:31. by 鄭美京 mickey@donga.com. “享受在自然中流淌的古典音樂旋律之美吧！” 在被稱為“和平5郡”的江原道5個非軍事區接壤地區舉行的“和平與生命區（PLZ，Peace & Life Zone）音樂節”就是如此。從9月開始到11月為止，在高城、麟蹄、楊口、華川、鐵原壹帶舉行的此次活動是壹次聽著音樂認真思考分裂和生態保護這壹我們時代命題的機會。 開幕式於7月25日在位於韓國最北端、建造於新羅時代的高城郡“金剛山乾鳳寺”舉行。當天下起了傾盆大雨。因為樂器不能淋雨，所以在樓閣裏準備了演奏會場，進行了鋼琴、小提琴、口琴等演奏。當時演奏鋼琴的PLZ音樂節藝術導演林美貞（音譯，韓世大學教授）說：“從策劃活動的立場來看，雖然下了雨讓人擔心，但觀眾們反而說‘在雨聲中聽音樂，感覺像是來到了另壹個世界’。” 今年是第二次PLZ慶典。去年在韓國最早的拉姆薩爾濕地麟蹄郡的龍沼和內麟川、楊口郡的重擊球和樸壽根美術館等地舉行。今年擴大了規模，江原道和麟蹄、楊口、高城、華川、鐵原郡也加入了進來。演出等多種活動今年也將增加到30多個。 在PLZ音樂節上可以欣賞的音樂從鋼琴、小提琴到單簧管、口琴演奏等多種多樣，另外還將舉行聲樂、國樂、探戈管弦樂團演奏會。活動地點不僅是在美術館、展望臺、小區花卉慶典場，還會在小村教會裏舉行。這些是傳播各地區歷史和環境以及他們不加修飾的故事的場所。觀眾可以在PLZ網站上根據自己的日程選擇演出。入場免費，但需要事先申請。 PLZ音樂節的母體是名為“為了壹個的音樂財團”的音樂非政府組織。1984年曾獲東亞音樂大賽冠軍的林美貞導演也是畢業於朱利亞音樂學院的才女。此前以紐約為中心進行鋼琴演奏，2000年代中期回國後創建財團開展活動。她曾在非洲教授音樂，還6次訪問平壤，在牡丹峰古典音樂專用劇場與朝鮮國立交響樂團合作演出。對於朝鮮的古典音樂，她評價道：“因為和古典音樂發達的東歐有很多交流，所以水平比預想的要高。” 林導演在今年的活動中最喜愛的活動是下個月19日在鐵原邑水道局地舉行的鋼琴、聲樂、弦樂四重奏。水道局地是日帝強占時期用作上水道供給源，6·25戰爭當時因國軍北進而撤退的朝鮮軍召集反共人士進行屠殺的慘痛歷史現場。林導演表示：“在這裏將舉行慰勞和治愈的音樂會。” 但是，在新冠疫情長期化的狀況下，很難親自前往演出場館。為此，PLZ音樂節方面計劃在網站和優兔等上傳演出精彩視頻。想要參加活動，從事先確認申請到現場保持距離，並利用“清潔江原護照”應用程序（APP）填寫問診表，遵守新冠應對守則即可。

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