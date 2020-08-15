KT為水災救援捐款10億韓元，泰榮集團捐5億韓元. August. 15, 2020 07:31. by 申武慶記者 yes@donga.com. 為了恢復因集中暴雨遭受損失的地區社會、幫助災民，主要企業紛紛捐款。 14日，KT表示，將向“2020水災受災鄰居幫助項目”的正式募捐處—希望橋全國災害救助協會捐款10億韓元。與捐款無關，KT職員們從7日開始在江原道鐵原郡金化邑生昌裏村會館以災民和進行災後重建的自願服務者為對象，進行了每天配送130人份飯菜的“愛心飯車”活動。另外，職員們還制作“愛心便當”，為災後重建流汗的誌願者提供服務。 泰榮集團也向希望橋全國災害救助協會捐贈了5億韓元的援助資金。此前，泰榮集團為了克服2月新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)擴散帶來的危機，曾捐款5億韓元等，每當國家發生災難時，都持續進行基金支援活動。 科龍集團將向因暴雨遭受巨大損失的江原道捐贈250平方米(約75坪)的模塊型災難救助設施。該建築物由10個構造物組合而成，不僅可以用作災民們可以使用的衛生間、洗澡空間、洗衣間，還可以用於簡單的醫療支援。從組裝式建築的特性來說，可以在短期內制作，計劃在15天內竣工。

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