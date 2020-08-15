執政黨“獨斷立法”和“房地產政策失敗”導致支持率下降. August. 15, 2020 07:31. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦臺與共同民主黨在4·15國會選舉中大獲全勝後，在推出“20年執政”的4個多月後，面臨著巨大的民心背離。 韓國蓋洛普在11日至13日以全國1001名18歲以上人士為對象、14日公布的調查（95%可信度，標本誤差±3.1個百分點）中，對文在寅總統的職務履行評價“做得好”的人占39%，比前壹周下降了17個百分點，“做得不好”的人占53%，比前壹周上升了5個百分點。在這同壹機構實施的調查中，是2017年5月文總統就任以來的最低值，與去年10月前法務部長曹國辭職的第三周相同。在政黨支持率方面，民主黨為33%，未來統合黨為27%，韓國蓋洛普解釋稱，“這是2016年幹政事件以後（兩黨之間的）最小差距”。 特別是關於2022年大選，41%的人認為“為了維持政權，執政黨候選人當選為好”，比45%的人認為“為了政權交替，在野黨候選人當選為好”低了4個百分點。也就是說，不再支持共同民主黨的輿論進壹步高漲。 民心急速背離的最主要原因是房地產政策的失敗。對文在寅總統的否定評價理由是“房地產政策”，占35%。此外，以176個議席為基礎的共同民主黨立法暴走、前首爾市長樸元淳和前釜山市市長吳巨敦等性醜聞等，也被認為是支持率背離的原因。 但是，在民心急劇背離的情況下，共同民主黨卻沒有考慮轉變政策。該黨戰略企劃委員長陳晟準（音譯）當天會見記者時表示：“認為只有修改房地產政策或調整速度，（支持率）才會反彈的想法是錯誤的”，“完全沒有那種想法，也沒有那樣評價。”青瓦臺相關人士只是表示，“將轉變心情，認真處理國政懸案”。

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