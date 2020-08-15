單日新增確診病例103例… 龍仁教會又追加感染60人. August. 15, 2020 07:31. by 金相雲 sukim@donga.com. 首都圈的新型冠狀病毒感染癥疫情再次面臨重大考驗。每天新增確診患者超過100人，其中大部分是在首都圈的教會、市場、學校、食堂等地發生的社區感染。 據韓國中央防疫對策本部透露，以14日0時為準，新冠肺炎新增確診病例中社區感染者達85人。這是自今年3月31日以後136天以來的最大規模。首都圈就有72名(84.7%)。加上海外流入，新增確診患者達103人。上月末，除了來自伊拉克的工人集體感染外，時隔4個月，該數字再次達到了3位數。 首都圈的社區感染主要通過教會擴散。據防疫當局透露，在京畿龍仁市Woori第一教會，又有58名教徒和2名熟人等60人被感染，累計確診者包括70名教徒和2名熟人等共72人。首爾城北區愛心第一教會也確診了14名(教徒12名，熟人2名)感染病例。 由於疫情擴散情況不妙，國務總理丁世均當天召開緊急相關長官會議，決定研究把保持社交距離措施上調至第2階段的方案。確診患者劇增的首爾市和京畿道決定對管轄教會下達集聚限制行政命令。

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