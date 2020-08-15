特朗普前私人律師：“特朗普知道壹旦卸任將入獄，因此如果敗選將不會認輸”. August. 15, 2020 07:31. by 申雅馨記者 abro@donga.com. 曾是美國總統特朗普“管家”的前私人律師邁克爾·科恩（54歲，照片）將於下個月8日出版揭露變態性行為、逃稅、婚外戀情等總統陰暗面的回憶錄《不忠》。科恩在當地時間13日公開的序言中稱：“2016年俄羅斯介入美國總統選舉、為特朗普獲勝做出貢獻的‘俄羅斯醜聞’是事實，特朗普知道如果他卸任將會坐牢，所以即使他在11月的選舉中敗北，也不會乖乖地離開白宮。” 據《紐約時報》等公開的序言，科恩苛刻地批評總統是撒謊者、騙子、流氓、種族主義者。他還稱：“不擇手段取勝才是他的生活方式，他沒有壹個朋友。壹輩子都在回避對自己的行動負責。”他坦白說，自己曾替特朗普威脅簽約者，欺詐同行，並對夫人梅拉尼亞隱瞞了特朗普的婚外情。 科恩就特朗普去年4月事實上被特檢免罪的“俄羅斯醜聞”表示：“他公開與俄羅斯同謀。他極力討好俄羅斯總統普京和普京身邊腐敗的億萬富翁。我安排了雙方秘密會面。” 科恩2006年至2018年曾擔任特朗普總統的私人律師，被稱為“疏通者（fixer）”，負責各種善後工作。科恩因涉嫌對就職籌備委員會挪用資金疑惑作偽證，2018年被判處3年徒刑。因配合俄羅斯醜聞相關的特檢調查，他今年5月獲得假釋，目前處於軟禁狀態。在科恩入獄期間，司法部知道他準備出版回憶錄壹事後，指示他“不要寫”。科恩以“言論自由”為由提起訴訟並勝訴，這本書終於面世。 科恩指出：“現在特朗普總統周圍也有諸如司法部長威廉·巴爾、白宮首席助理傑拉德·庫什納、國務卿邁克·蓬佩奧等人成為‘新的疏通者’，歪曲事實，違反法律”，“如果特朗普成功連任，迄今為止的醜聞將只是冰山壹角。”白宮方面反駁稱，“這是壹部荒誕無稽的小說，為了賺錢而說謊”。

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