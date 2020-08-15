“旋風”萊比錫紅牛隊晉級歐冠聯賽半決賽. August. 15, 2020 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “黃牛”黃喜燦(24歲)的新東家—德甲萊比錫紅牛隊自成立以來首次晉級歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)四強。 14日，萊比錫隊在葡萄牙裏斯本舉行的2019~2020賽季歐冠聯賽8強賽中，以2比1戰勝了馬德裏競技隊(西班牙，以下簡稱馬競技)。2009年創立的萊比錫隊在俱樂部成立7年之後從德國第5級聯賽快速升入第1級聯賽。最近兩個賽季連續獲得德甲聯賽第3名，成為“新興強隊”的萊比錫隊成立11年後，在被稱為“眾星之戰”的歐冠聯賽中進入了4強。萊比錫隊將於19日與巴西球星內馬爾率領的巴黎聖日耳曼隊(PSG•法國)爭奪決賽權。 上月從薩爾茨堡(奧地利)轉會到萊比錫，並進入歐洲頂級聯賽的黃喜燦因在歐冠聯賽球員註冊期滿後與球隊會合而未能參加比賽。但是，黃喜燦當天身穿西服坐在觀眾席為隊友們加油助威。比賽結束後，黃喜燦將自己拍攝的賽場隊友們開心慶祝的影像上傳到照片墻故事上，分享了喜悅。 本賽季攻入34粒進球的前鋒蒂莫•維爾納最近轉會到切爾西(英格蘭)，被認為攻擊力大大減弱，但萊比錫隊憑借堅韌的組織能力，戰勝了創立於1903年的傳統豪門馬德裏競技隊(歐冠聯賽三次亞軍)。下半場第6分鐘，達尼•奧爾莫先拔頭籌後，在下半場第26分鐘對方利用點球扳平比分，又在下半場第43分鐘，憑借泰勒•亞當斯的右腳遠射攻入了制勝一球。 本賽季執掌萊比錫隊帥印的“年輕天才”尤利安•納格爾斯曼(33歲•德國)在16強賽中擊敗“特別的一個”穆裏尼奧(57歲•葡萄牙)教練執教的托特納姆熱刺隊(英格蘭)後，在8強賽中又戰勝了勁旅馬德裏競技隊(Atletico)，延續了旋風。納格爾斯曼教練出生於1987年，與裏奧內爾•梅西(FC巴塞羅那)同歲，他是一位不拘泥於特定陣型，根據對方特點和比賽節奏使用各種戰術的智慧型主教練。 納格爾斯曼教練21歲時因膝蓋受傷結束球員生涯，之後他以錄像分析師的身份活動，在2015~2016賽季中途他擔任霍芬海姆隊(德國)的主教練，正式開啟了教練生涯。作為在訓練場放無人機拍攝球員動作後作為分析資料的新一代主教練，他即使下班後躺在自家的浴缸裏，也具有研究戰術的熱情。 如果萊比錫隊登上歐冠聯賽冠軍王座，納格爾斯曼將成為該賽事歷史上最年輕的冠軍教頭。納格爾斯曼主教練表示，“半決賽對手大巴黎，是一支明星球員雲集的球隊。我們將做好充分準備，全力以赴發揮出最高水平。”

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