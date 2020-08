專欄: 笑著站起來,高寶璟. August. 15, 2020 07:32. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. “IV(4)-XXVII(27)-XIV(14)” 看起來像暗號的羅馬數字是高寶璟(23歲)刻在自己手腕上的紋身。這意味著她進入職業賽後在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上首次奪冠的日期(2014年4月27日)。當時她年僅17歲。 雖然年紀還小,但高寶璟最近也許會想起“啊,很久以前的事了”,並懷念那段時光。與10多歲時無所畏懼疾馳的年齡不同,進入20多歲以後是連續的荊棘叢生。 幾天前,她在馬拉松精英賽上,在最後一輪還剩6洞時以5桿之差領先,似乎時隔2年零4個月再次奪冠近在眼前。但之後她吞下兩個柏忌並在最後一洞經歷“水深火熱”之後,吞下雙柏忌,最終遺憾一桿劣勢負於丹尼爾•姜(姜孝林)。 高寶璟的名字前面總是貼著“最年輕、最早”的詞語。2015年2月當時她以18歲的年齡登上了世界排名第一的寶座。男女中年齡最小。在15歲的2012年她以業余選手身份贏得LPGA巡回賽首場勝利後,僅在10多歲的年紀就收集了14座冠軍獎杯。 20歲以後,雖然開始更換揮桿方式、球桿、教練、球童,再加上體重減輕(8公斤)重新出發,但很難適應。在43個大賽中均未獲得冠軍,之後他在2018年4月踏上15勝高地並流淚後,又再次遠離了冠軍。有人擔心,只埋頭於一件事情,卻把自己的一切都燒毀了,再做點什麽肉體和精神欲望都消失的“Burnout(消耗殆盡)”是不是過早地到來。 今年因新冠疫情休息5個月期間,她咬了咬牙對自己下狠心。家裏安裝了室內自行車等運動器械,肌肉增加了3公斤,下肢也得到了強化。 不僅聘請了新的教練,還增加了訓練量。此次她在第1至第3輪全部以第1位結束,在職業生涯首次賽事4輪比賽都一直保持領先位置的“wire to wire”方式奪冠的期待感在內心逐漸壯大。 因此,反敗為勝的沖擊將非常大。日本、美國巡回賽新人王韓熙媛解說員表示,“雖然做了很多準備,但似乎沒能戰勝壓力。希望她能很好地克服困難。”丹尼爾-姜、高真榮等賽場同僚們都安慰她“加油”。高寶璟也留言稱,“正朝著正確的方向前進,讓我獲得了自信。” 上周末,在慶州舉行了朴仁妃主持的冠軍邀請賽。朴仁妃、申智愛、金荷娜、李寶美、崔蘿蓮等5名1988年出生的選手組成了海外聯合隊參賽。她們幾人總共拿到的冠軍次數就達到了133次。從小學開始就激烈競爭,到了30歲又笑又吵的樣子看起來很不錯。 依然堅守球場的自豪感也很大。 世界最強的韓國女子高爾夫選手壽命非常短。2016年以後的KLPGA巡回賽129個大賽中,30多歲的冠軍只有6人,除朴仁妃、全美貞、柳簫然外,其他3人都是純粹的國內選手。冠軍的平均年齡為23.1歲。本賽季KLPGA巡回賽獎金排名前5名中有3人年齡在20歲以下。 相反,運動壽命很長的選手很少。因為從小就只從事運動,所以很容易受傷或陷入低谷,但是克服起來並不容易。要想長期保持競爭力,找到工作與生活之間的平衡也很重要。動搖時給予照顧的家人、朋友的存在也非常珍貴。“應該把高爾夫當作我生活的一部分。只有身心支持才能維持競爭力,這樣才能長久地活躍在賽場上。”這是樸仁妃的建議。 高寶璟遺憾未能奪冠的大會的主贊助商是美國煉油公司馬拉松公司。1930年制定的該公司口號是“在長跑中成為最後的贏家(Best in the long run,目光放長遠)”。希望高寶璟能重新回憶起首次奪冠時的激動心情,再次系緊高爾夫球鞋帶。人生不是短跑。要走的路還很長。不僅對高寶璟,對別樣青春也是。

