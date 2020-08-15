青瓦臺因“修修補補人事调整”和“零零星星內閣改組”而失去民心. August. 15, 2020 07:32. . 房地產政策的失敗和國政運營的單邊獨奏導致的民心背離非常嚴重。昨天公開的韓國蓋洛普民意調查結果顯示，文在寅總統的國政運營支持率為39%，創下就任以來的最低值。執政黨在4·15議會選舉中取得壓倒性勝利後不過4個月，民心就迅速轉向了。 最主要的原因是房價和全租價格同時急劇上升等房地產政策的失敗。隨著全租房屋的減少、反全租的增加等平民的居住費用負擔加重，對曾豪言“壹定要控制房地產價格”的政府政策無能的不信任達到了極點。盡管如此，包括文在寅總統在內，執政黨內部只引用壹些有利的統計結果，自誇地說“房地產價格已進入穩定狀態”、“今年的經濟增長率預測值在經濟合作與發展組織37個成員國中排名第壹”。 引發對房地產政策的民心憤怒的總統秘書室長盧英敏和秘書室所屬5名首席秘書全部在7日表明集體辭職意向，國民曾期待這會成為國政革新的契機。但是，隨著辭職壹事以只有部分首席秘書被更換、盧室長得以留任告終，效果反而還不如不做。 據說，隨著民心逐漸惡化，青瓦臺正在研究提前進行內閣改組的方案。但是有消息說，將只有現政府出臺時起就壹直堅守崗位的保健福利部長樸淩厚、最近引發“海岸警戒失敗責任論”的國防部長鄭景鬥被替換。如果認為把房地產對策的主管部長、國土交通部長金賢美、主管經濟政策的經濟副總理洪楠基、總統政策室長金尚祚等導致民心背離的責任人排除在外，僅僅這樣“零零星星的改組內閣”就能抓住民心，那就大錯特錯了。 文在寅總統反而對洪楠基說，“（妳）作為經濟總指揮，發揮著很好的整體作用”，為他打氣鼓勁。在已到了不得不謀求大規模的人員更新和政策基調的變化來收復民心的情況下，文在寅總統和青瓦臺卻陷入了不承認政策失敗、繼續推進目前政策基調的錯誤認識。 現政府的任期已接近三分之二，只剩下1年零9個月。考慮到將從明年下半年開始正式展開下屆總統選舉競爭，實際工作的時間還不到1年。只有抱著“現在正是緊急狀況”的認識，以組成事實上最後內閣的覺悟，全面進行人員更新，展開新的國政，才有可能成為成功的政府。

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