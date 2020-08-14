韓裔詩人尹貞敏：“想超越慰安婦問題，談壹談人類的殘忍性”. August. 14, 2020 07:32. by 朴善熙記者 teller@donga.com. “雖然主題是慰安婦問題，但我認為，殘忍的主體並不是特定的某些人，而是整個人類。我想寫關於戰爭和男性暴力的大範圍的故事。” 韓裔移民詩人艾米莉·尹貞敏（29）13日在首爾中區韓國新聞中心舉行的以慰安婦問題的痛苦和暴力性為主題的詩集《我們種族的特別殘忍性》（照片）出版紀念座談會。雖然作家來到了韓國，但由於因新冠疫情仍處於隔離期，所以活動以視頻形式進行。此書於2018年在美國大型出版集團哈珀科林斯出版，以美國國內少數人的話法描繪了歷史中人類的暴力性和殘忍性，因此備受關註。《華盛頓郵報》評價說：“這是壹部抓住人心的亮相作品。” 小學時期移民加拿大、後在美國學習的“90後”為什麽會對包括慰安婦問題在內的韓國歷史傷痛進行深入鉆研呢？她說：“從小就認為日軍慰安婦問題是具有沖擊性的歷史，可是周圍其他人作出聞所未聞的反應，更具有沖擊性”，“我壹直在考慮，如何共享作為美國國內少數族裔的我們受損、被遺忘的故事，如何提高紐帶意識，於是寫起了這壹領域的詩。” “那個少女是被抓到的石子。她的語言毫無意義，因此只是石子。壹把少女。滿地都是石子。韓國是石子和墳墓。” 她把日軍慰安婦問題和相關受害者的證詞作為主要資料，但她說：“不希望這本書被讀成反日民族主義書籍。”就像是在“今天，在相比外國孩子更重視狗的 / 國家，俄勒岡州聯邦參議員候選人拒絕了難民們”（《物種理論》）等詩壹樣，它同時反映了亞裔美國人現代社會遭受的歧視和暴力的經驗。她在序文中說：“書的心臟是日軍性奴隸受害者的故事，但更廣泛地以有害的男人性、軍國主義、帝國主義、戰爭、種族歧視、語言造成的痛苦為主題進行了寫作。” 詩人說：“我害怕，沒有批判性眼光的單純再現，可能只是在重復暴力或心理創傷。寫詩的時候，我總是問自己，‘這個人是處於無法說話的狀況嗎？’‘那麽我代替他講述的理由是什麽？’‘這能提高對他們的理解度嗎？’”她還說：“希望韓國讀者也同時提出這樣的倫理思考和問題，並繼續討論尚未解決的歷史問題。”

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