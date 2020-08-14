吸引15萬名捐贈者的哈裏斯：“將重建已成為壹堆破爛的美國”. August. 14, 2020 07:33. by 兪載東 jarrett@donga.com. “將重建因特朗普執政而變成壹堆破爛（tatters）的美國。” 將在11月3日美國大選中作為在野黨民主黨總統及副總統候選人的前副總統拜登和加利福尼亞州聯邦參議員卡馬拉·哈裏斯（中文名賀錦麗）12日首次壹同進行了對國民演講。他們對特朗普總統進行了尖銳的批評，打響了還剩80多天的大選角逐戰。 在拜登的政治地盤特拉華州威爾明頓體育館舉行的聯合演說中，受新冠疫情的影響，出現了既沒有聽眾也沒有掌聲的陌生風景。與過去數千、數萬名支持者雲集不同，只有少數記者、候選人的直系親屬和部分參謀進入室內。數百名支持者在會場外等候。因此，兩人演講期間，室內壹直非常安靜。堪稱活動之花的拜登在介紹哈裏斯時，也呈現出壹片靜寂的異樣風景。 當天拜登和哈裏斯戴著口罩壹同入場。他們在活動期間不僅沒有擁抱，也沒有握手，表現出了非常註意防疫的姿態。有分析認為，因為特朗普在正式場合幾乎不戴口罩，他們的目的在於與特朗普形成對比。 哈裏斯呼籲有色人種選民支持拜登。她說：“拜登和第壹位黑人總統壹起工作過，並選擇了黑人女性的我作為競選搭檔。”分析認為，這壹講話的目的是利用作為相對年輕的女性兼黑人和亞裔血統的移民後裔的自身主體性，引導少數人種、女性和年輕人的支持。 她說，“經濟、健康、子女、國家等我們所擔心的壹切都很危險。美國變得壹團糟，世界對我們的評價也下降了”，“美國現在渴望領導力”，對特朗普政府進行了猛烈攻擊。她接著說：“如果選錯總統，就會發生這樣的事情。因為這樣的總統比選出自己的人更關心自己。” 在哈裏斯之前先登上講臺的拜登推崇了美國首位有色人種女性副總統候選人哈裏斯。他稱贊道：“之前被無視的黑人及有色人種少女們第壹次重新審視自己了。”他提到了三年前的2017年8月12日因白人優越主義者的暴動在弗吉尼亞州夏洛茨維爾發生的流血事件，並表示：“請記住新納粹主義者和白人優越主義者舉著火炬來到現場。”他對當時袒護白人優越主義者的特朗普總統進行了抨擊。 與以往安靜的活動現場氛圍不同，拜登陣營的贊助金紛至沓來，出現了“哈裏斯效應”。民主黨大選團隊方面表示：“拜登提名哈裏斯後，在24小時內籌集了2600萬美元（約合312億韓元）。特別是15萬名捐贈者此次是首次捐贈。”有分析認為，上個月特朗普方面籌集了1.65億美元，領先於拜登陣營（1.4億美元），但現在兩位候選人之間的資金動員力已不相上下。 特朗普總統當天在白宮舉行的記者會上表示，“哈裏斯將大敗而歸”，“副總統邁克·彭斯在與哈裏斯的電視辯論中，將表現得比完敗參議員蒂姆·凱恩（2016年大選時民主黨副總統候選人）還要好。”雙方將在大選之前將進行3次大選候選人電視討論和1次副總統候選人之間的辯論。特朗普總統瞄準民主黨17日至20日在威斯康星州密爾沃基舉行全黨大會，表明了下周訪問威斯康星州的意向。分析認為，此舉旨在讓民主黨的宣傳效果減半。

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