“北緯38度”：“暴雨有可能使朝鮮寧邊核設施部分受損”. August. 14, 2020 07:32. by 權五赫記者、申圭鎮記者 hyuk@donga.com、newjin@donga.com. 有分析認為，朝鮮寧邊核設施有可能因暴雨部分受損。 專門報道朝鮮消息的美國媒體“北緯38度”當地時間12日表示：“對6日拍攝的商業衛星照片進行分析的結果顯示，與上個月22日相比，寧邊核設施附近的九龍江水位急劇上漲，發生了相當規模的洪水”，“因此橫跨九龍江的大壩被水淹沒，寧邊核設施的冷卻水供給泵設施也被水淹沒。”“北緯38度”推測，九龍江泛濫導致啟動核設施的電網和冷卻水供應設施受損。 寧邊核設施是聚集了400多個核相關設施的朝鮮核開發的心臟部位。這裏有生產鈈的5兆瓦核反應堆和再處理設施、生產高濃縮鈾的鈾濃縮工廠。在2018年以後的朝美無核化談判中，永久廢棄寧邊核設施是主要爭論焦點之壹。 專家們預測，隨著冷卻水供應設施受損，附近5兆瓦核反應堆和實驗用輕水反應堆的冷卻水供應可能出現差池。據悉，這兩個設施在2018年以後都中斷了運行，但為了正常運營，必須持續供水。 在5兆瓦核反應堆中燃燒鈾後，對乏燃料棒進行再處理，就能生產鈈。只有供應冷卻水，才能生產鈈。首爾大學原子核工程系教授徐均烈（音譯）表示：“通常為了冷卻核反應堆，通過泵房提供幹凈的水。如果泵房遭受水災，泥沙或碎石流入設施內部，修復工作可能需要壹段時間。” “北緯38度”對8∼11日的衛星照片進行分析後，發現上漲的江水已經退去，推測鈾濃縮工廠等核心設施不會受到大的損失。據悉，韓國軍方也掌握到，寧邊核設施周圍因暴雨受到了部分損失，但是核設施啟動上並沒有出現異常征兆的特別動向。據消息人士介紹，情報部門也認為，寧邊5兆瓦核反應堆雖然沒有重啟的跡象，但鈾濃縮工廠仍在繼續運轉。 但是，通過衛星照片準確確認實際受災情況存在局限性，因此也不能排除寧邊核設施遭受更嚴重損失的可能性。韓國戰略研究院外交安保中心負責人申範哲（音譯）指出：“如果濃縮鈾工廠或（氫彈的原料）氚生產設施等受到損害，那麽有可能對朝鮮核物質生產造成致命打擊。”

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