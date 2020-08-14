柳賢振每9局4個四壞球上壘？真不像話！. August. 14, 2020 07:33. by 姜泓求 windup@donga.com. 隨著常規賽日程突破四分之一，美國職棒大聯盟官方網站MLB.com 13日介紹了“不像話的統計(crazy starts)”。在因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情，每隊比賽場次從162場減少到60場的情況下，各球隊整理了遠未達到期待值的記錄。 其中，排在第一位的記錄是，“韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥隊)的每9局四壞球上壘次數(4.05個)最多。MLB.com表示，“對於最佳控球藝術家之一的柳賢振來說，這是非常奇怪的記錄。他去年每9局僅有1.18個四壞球上壘，在美國職業棒球大聯盟中名列第一。” 實際上柳賢振自2013年進軍美職棒大聯盟以後，今年交出了最多的每9局四壞球上壘次數。在4場比賽20局中，僅四壞球上壘就讓9人上壘。不僅比職業生涯新高的上賽季(1.18個)低，而且比肩部手術後復出的2016年的3.86個還要低。在KBO聯賽中，他在出道第3年的2008年交出了最多每9局四壞球上壘次數(3.64個)。柳賢振平時一直努力減少四壞球上壘，甚至表示“與其讓出四壞球上壘，不如讓出本壘打”。多倫多隊主教練查理•蒙托約特別管理投球數，因此四壞球上壘越多，就很難拖到長局。 MBC體育+解說員宋載宇表示，“偶爾能看見朝著與接球手的指引不同的方向投出的反向投球。到目前為止，還很難看作他的控球方法很完美。”宋解說員補充說，“很難認為這是一個特定球種的問題。如果在表現特別好的上賽季不設標準，放下包袱，就能找到原來的控球能力。”MLB.com也預測稱，“每9局四壞球上壘的數值有望逐漸下降。” 此外，克利夫蘭隊的首發平均責任失分(2.24)、紐約大都會隊的雅各布•迪格羅姆的平均快速球速(98.5碼•時速158.5公裏)等也被提及。2018年國家聯盟最有價值球員(MVP)克裏斯蒂安•耶利奇(密爾沃基國民隊)因賽季初期萎靡不振的擊球率(0.164)也進入了名單。

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