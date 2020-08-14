奢華設計展開的“感性狙擊”...捷恩斯連續4個月銷量突破1萬輛. August. 14, 2020 07:33. by 金道亨記者•鄭智英記者 dodo@donga.com·. 現代汽車的高級汽車品牌“捷恩斯(Genesis)”氣勢驚人。最近4個月連續月銷售量超過1萬輛，今年突破10萬輛幾乎已成定局。僅銷售4種車型的高級汽車品牌的銷量不僅超過了進口汽車排名第一的梅賽德斯奔馳(銷售車型10種以上)，還力壓韓國GM、雷諾三星汽車等國內汽車廠商。隨著設計和性能的改善，高級品牌的形象逐漸確立，另一方面進口車的稀缺性卻在下降，同時隨著韓國國內消費水平的提高，這種“捷恩斯效應”成為了可能。 13日，據現代汽車透露，捷恩斯上個月在國內銷售了1.1119萬輛，今年累計銷量達到了6.0005萬輛。捷恩斯今年1月推出了第一輛運動型多功能車(SUV)GV80，3月又新推出了主力轎車G80的第3代新車型，這是7年來的首次。 從兩款車型正式銷售的4月開始，捷恩斯每月售出1萬輛以上。6月份，G80和GV80的銷量分別達到7905輛和3728輛，創下單月最高銷量紀錄。到年末為止每月只需銷售8000輛左右，銷量就可以達到10輛，因此捷恩斯今年將在國內歷史上第一次銷量突破10萬輛大關。 有評價認為，最近上市的兩款車的設計對這種旋風產生了很大的影響。有評價認為，在推出特有的盾牌形狀散熱格柵的同時，以幹練、有重量感的外觀成功攻略了捷恩斯主要顧客層40歲以上的感性。現代設計中心負責人(專務)李相燁表示：“與現代汽車的設計方向性有了明顯的區分。G80的設計既充滿活力，又優雅，讓人感受到了豪華轎車的高貴感。” 5年前獨立為高級汽車品牌後，不斷提高品牌形象也是捷恩斯飛馳的背景。強調高性能的G70和高級轎車G80、G90逐漸積累了與現代汽車不同的高檔車的認識。 現代汽車內部認為，隨著捷恩斯品牌站穩腳跟，進口車是高級車，國產車是普通車的認識也大大消失。有分析認為，隨著韓國國內進口車銷量從10年前的10萬輛迅速增加到5年前的25萬輛，進口車的稀缺性下降，捷恩斯正好抓住了其中的空隙。實際上，現代汽車認為，從進口車轉向捷恩斯等國產車的顧客比率從2018年的20%左右上升到了去年的30%左右，預計今年將達到40%。 國民的收入水平和對車的眼光提高也是“捷恩斯旋風”的原因之一。大德大學汽車系教授李浩根(音)表示：“收入兩極分化導致對高級車的需求增大，最近抵制日本汽車的運動和部分德國品牌的不振也起到了一定的影響。今後如何提高在海外市場的地位將是關鍵。”

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