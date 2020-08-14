日帝強占時期的掛鐘和保險證券時隔80年得以見世. August. 14, 2020 07:33. by 李京鎮記者 lkj@donga.com. 京畿水原市13日表示，截止到11月29日，將在富國園舊址(水原市八達區鄕校路130號)舉行捐贈文物特別展“回歸：回到原來的位置”。 富國園是日帝強占時期的1923年建成的宗廟•農機具公司。6•25戰爭以後，該地被用作水原法院、檢察廳辦公樓，但從20世紀80年代開始被用作私人醫院。2015年，水原市買下了面臨拆除危機的建築物，現被用作近代歷史文化展示空間。2017年富國園被指定為文化遺產廳登記文化遺產(第698號)。 在此次特別展上，將展出日本帝國主義強占時期掛在富國園內的壁掛式掛鐘(照片)、保險證券、交易農產品檢收文件、1942年發行的《富國園月報》等20多件文物。大部分遺物都是1926年進入富國園並在那裏工作了20多年的李某(1996年去世)收藏的，李某死亡後由其孫子保管，去年10月捐贈給水原市。《富國園月報》是水原文化財團智慧泉圖書館館長趙成勉推出的。水原市的文化藝術李相洙(音)課長表示：“通過時隔80多年向市民公開的這些文物，可以窺見日本帝國主義強占時期當時的農業行政系統和農業結構等。” 另外，還將展示可以回顧富國園的歷史的照片。此外，還將介紹以遺物捐贈者從爺爺那裏聽到的內容為基礎構成的“富國園老故事”。每周二至周日，上午9時30分至下午6時可免費參觀，周一和公休日不開放。

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